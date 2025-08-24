美房市利率降　「房貸再融資省更多錢」話題引熱議

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國市場近期再度出現房貸再融資（Refinance）話題，專家提醒民眾，若符合數項條件，便是考慮再貸款的時機點。這些條件包括利率顯著下降、信用分數提升、貸款年限調整需求，以及房屋淨值增加等。金融機構同時強調，借款人應仔細計算再融資的「回本時間」，確保節省的利息能夠抵消手續與相關費用。

首先，若現有貸款利率比市場利率高出1%至2%，再貸款便能省下長期利息支出。專家指出，即便僅差1%，隨著貸款金額與年限拉長，仍可累積為一筆可觀的節省。另一方面，若借款人在申貸後信用分數已有明顯改善，銀行通常會提供更優惠的貸款條件，這也是許多人選擇再融資的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再者，借款人若有改變還款方式的需求，也可透過再貸款來調整。例如從30年期縮短為15年期，雖然月付金額可能增加，但整體利息支出將明顯下降；若原本是浮動利率貸款，則能轉換為固定利率，以降低未來因利率波動帶來的不確定性。此外，若需要額外資金進行房屋裝修或清償其他債務，也能藉由「現金提領再融資」的方式取得資金。

專家提醒，再貸款並非完全無成本。借款人必須支付開辦費用與評估費，部分貸款還可能包含提前清償違約金。因此，在做決定之前，應先計算「回本期」，也就是省下的月付金額需要多久才能抵銷再貸款成本。若預計在該房產居住足夠長時間，再融資才具備意義。

同時，房屋淨值也是關鍵考量之一。若淨值高於貸款額20%，借款人可望免除私房按揭保險（PMI），進一步降低成本。相反地，若淨值不足，則需承擔額外支出。此外，不同貸款類型亦有持有期限規定，例如FHA與VA貸款至少需持有210天，USDA貸款則須滿12個月，才具備再貸款資格。