4自然人集資1.39億　買嘉義西區汽旅0貸款

▲位於嘉義市西區的「力豪汽車商旅」5月再現億元級成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義近年受台積效應影響，吸引不少建商卡位，市區近期頻傳高價商用不動產交易。根據實登，位於嘉義市西區的「力豪汽車商旅」5月再現億元級成交，由4位自然人集資以現金1.39億元入手，地坪608.33坪，換算地價單坪22.6萬元。在地分析，略低於區域行情。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實登，「力豪主題式商務汽車旅館」位於嘉義市西區新民路，地坪608.33坪、建坪261.55坪，格局為30房30廳30衛，5月以總價1億3900萬元售出，該交易並備註「建物總價37萬7284元」。

據查，買家為4位嘉義在地人以現金方式，無貸款集資入手，前一手屋主也是自然人，目前該商旅持續營業中。

▲新民路鄰近湖子內重劃區，兼具生活機能與產業話題。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳表示，該汽車旅館因之前室內設備老舊，曾採月租套房經營，以附近上班族與嘉義大學民生校區的學生為主要承租族群，當時月租套房依大小不等，行情約6000~8000元不等。

吳昶紳說：「轉手後，目前已重新整理室內屋況，繼續營業，每晚房價1500~1700元，若先不計其它營業成本，投報率約1%上下。」

吳昶紳分析，由於該汽旅基地地形不甚方正，加上建物老舊，市場價值受限，以該區同樣大馬路上店面建地地價約30~35萬元來看，成交價較區域行情稍微偏低，現階段偏向「養地」性質，先經營收租賺投報，未來若整合周邊土地，或直接改建，也具開發潛力。

力豪汽旅交易資訊 位置 嘉義市西區新民路 地坪 608.33坪 建坪 261.55坪 格局 30房30廳30衛 成交價 1.39億元 新買家 4位自然人 現況 持續經營

▲力豪汽旅交易資訊。（ETtoday製表）

東森房屋嘉義民生嘉大加盟店店東李銘基表示，新民路鄰近湖子內重劃區，兼具生活機能與產業話題，隨嘉義市區愈來愈多新案出現5字頭，房價外溢之下，該區周圍有穩定的自住買盤。

吳昶紳認為，嘉義市區中心大坪數建地不多，附近湖子內重劃區推案量大，3期土地行情約落在每坪26~30萬元，新建案單價約28~30萬元，吸引不少自住客購屋，周邊房市需求持續強勁。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案