三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣開價5字頭

▲日本規模最大的地產開發商三菱地所株式會社首度插旗南台灣住宅，攜手郡都集團合作開發漢神百貨旁的「郡都大成」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

儘管台灣房市現階段買氣低迷，日本規模最大的地產開發商三菱地所株式會社卻逆勢操作，首度插旗南台灣住宅市場，攜手郡都集團合作開發漢神百貨附近新案「郡都大成」，該案總投資額30億元，預計9月正式公開銷售，外界預估，開價將站上5字頭。

儘管台灣房市受信用管制影響買氣大減，日本規模最大的地產開發商三菱地所株式會社首度插旗南台灣住宅，攜手郡都集團合作開發漢神百貨旁預售案「郡都大成」。

台灣三菱地所董事長兼總經理前田匠透露，「三菱地所2018年在台灣設立公司後，持續投資台灣，看好高雄的未來發展，該案為首度投資南台灣的第一個住宅案。」郡都集團董事長唐承表示，高雄房市近期雖受用管制與經濟大環境影響，買氣一度趨緩，但郡都集團仍維持既定推案步調，預計9月正式公開銷售，外界預估開價也要站上5字頭。

郡都集團副總經理曾麒峰表示，高雄在台積電設廠及中央政策加持下，城市建設近年大幅躍升，吸引國際資金關注。三菱選擇高雄作為南台灣首個住宅合作，顯示對亞灣發展潛力高度肯定。

曾麒峰說：「該合作案總投資金額約30億元，日方佔比近3成，從洽談到定案僅花費一年半，對一向謹慎的日本企業而言，已屬『破紀錄的快速』。」

▲台灣三菱地所董事長兼總經理前田匠（右）、郡都集團董事長唐承20日進行合作簽約。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，區域緊鄰亞灣，又受惠於輝達、AMD等國際大廠進駐熱潮，近年話題不斷。由於為早期發展生活圈，機能完善，周邊擁有漢神百貨成功店、高雄女中、環狀輕軌C10光榮碼頭站、捷運紅線R9中央公園站及高雄軟體科學園區等，商業活動相當蓬勃，已成為高雄產業與生活發展的核心區域。

目前區域素地有限，新推案數量不多，預售案均價已來到每坪約55萬元，市場以剛性需求的自住客為主。謝哲耀表示，未來隨著AI產業帶來新一波就業人口，加上漢神周邊被納入亞洲資產管理中心範圍，將持續吸引高資產族群購屋。

