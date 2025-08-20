ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

批買賣雙方「自我感覺良好」　顏炳立：成交是不可能的任務

▲▼ 平實營區,台南 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2025年上半年全國買賣移轉棟數明顯下滑，全年恐跌破30萬棟。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣房市在長達多年的多頭後，面臨急凍挑戰。戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「2025年的市場氛圍冷清，年度主題曲只能以《最後的火車站》來形容，包括買方縮手、賣方惜售，雙方都是6個字『自我感覺良好』，而仲介淪為阿湯哥，每天都是不可能的任務。」

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏炳立20日在台南市代銷公會進行專題演講，他表示，去年房市交易靠政策利息補貼與銀行資金堆疊成交量，但那並非真實買氣，如今投資與投機客退場後，市場僅剩自用買方撐盤，價格難再創高，房地產業者若不提前求生，恐將面臨嚴重淘汰。

顏炳立分析，2025年上半年全國買賣移轉棟數明顯下滑，全年恐跌破30萬棟，顯示市場量能持續萎縮。他強調，買方縮手、賣方惜售，雙方僵持之下，成交速度放緩，仲介更是「淪為阿湯哥」，成交是不可能的任務，只能等待價格修正。

他進一步指出，今年前3季「黑天鵝到處飛」，市場已聽不到「單價創新高」，取而代之的是利空訊息與空頭氛圍。市場情境宛如從「賣檳榔」轉變為「賣玉蘭花」，過去接待中心可以坐等客戶上門，如今業者必須主動出門銷售，市場進入量縮、價緩修正的循環，價格下跌的壓力逐步累積。

▲▼ 平實營區,台南 。（圖／記者張雅雲攝）

▲戴德梁行董事總經理顏炳立直言，雖然降低部分獲利，真正的跌價出貨尚未出現。（圖／記者張雅雲攝）

在市場結構上，2025年第3季的預售市場已難再見單價創新高，總價推升力道消退，僅呈現量縮、價小幅修正格局；成屋市場雖不至於跌破2年前成交價，但交易熱度明顯降溫。蛋黃區與蛋白區雖有自用型買方支撐，但若價格、產品或地段不符需求，仍難獲青睞，導致市場全年冷清清。

豪宅市場則延續「價穩量縮」態勢，賣方惜售、買方觀望，成交有限，僅有資金雄厚者在符合地段、環境及交通便利的條件下，零星進場佈局。

顏炳立也點出，目前市場氛圍仍停留在觀望期，賣方多透過調整開價吸引買方，雖然降低部分獲利、加快成交意願，但仍停留在「獲利階段」，真正的跌價出貨尚未出現。

賣家多抱持「虧錢就不賣」的心態，行情待價而沽。由於利多題材稀缺、利空訊息卻不斷浮現，盤整格局持續延長，賣方堅持不虧錢出售，但隨著時間拖延，獲利空間逐漸被稀釋。

「現在的市場，賣方在定價，買方在選價，雙方都處於六個字：『自我感覺良好』。」顏炳立直言，房市正從賣方市場轉向買方市場，合理定價才有機會獲得買方回應。是否能加速去化，端視賣方資金周轉壓力而定，一旦壓力升高，才會縮短銷售期、下調售價。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

關鍵字：打炒房限貸信用管制買賣顏炳立戴德梁行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

批買賣雙方「自我感覺良好」　顏炳立：成交是不可能的任務

台灣房市在長達多年的多頭後，面臨急凍挑戰。戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「2025年的市場氛圍冷清，年度主題曲只能以《最後的火車站》來形容，包括買方縮手、賣方惜售，雙方都是6個字『自我感覺良好』，而仲介淪為阿湯哥，每天都是不可能的任務。」

3小時前

經營逾23年！金石堂北大店熄燈　店家曝「1願望」：延續我們故事

新北三峽北大特區的金石堂書店在當地經營逾23年，如今店家宣布熄燈，下月20日是最後營業日，這也讓不少三峽人不捨，紛紛留言表達感謝。店家指出，「如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家。」

3小時前

上半年解約件達去年7成　3區量體衝高

2025年上半年，全台預售屋解約案件累計達1339件，已經達到2024年全年總數1851件的7成以上。在六都之中，台中市、桃園市、高雄市名列前三，顯示過去房價快速上漲的地區，市場修正壓力劇增，信義房屋專家認為這波解約比例仍低於2％，屬於相對有限的範圍。

4小時前

擴大基地開大招！　中和都更案納入「不符資格9層華廈」

都更整合困難，雙北基地近千坪的都更案相對少數，但中和指標案僅靠1年多就整合成功。建商業者分享該案背後有趣的故事，原來基地規模僅600多坪，但併入了一棟屋齡僅10多年、不符都更資格的9層華廈，相當罕見。

5小時前

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣開價5字頭

儘管台灣房市現階段買氣低迷，日本規模最大的地產開發商三菱地所株式會社卻逆勢操作，首度插旗南台灣住宅市場，攜手郡都集團合作開發漢神百貨附近新案「郡都大成」，該案總投資額30億元，預計9月正式公開銷售，外界預估，開價將站上5字頭。

6小時前

租約到期+都更！愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了

經營25年的愛買忠孝店，因租約到期以及都更因素，將於9月30日結束營業，即日起推出全館出清回饋，消息一出讓在地居民不捨「20多年的回憶沒了」。另外，愛買忠孝店熄燈後，全台剩13間門市，台北市僅剩景美店。

6小時前

訂3人房來9人！顧客拒補差額...還洗1星負評稱「親子不友善」

花蓮某民宿業者控訴，有客人預訂完3人房後，一直拒絕與他們聯繫，等到入住當天，人數竟從3人變成9人，不僅拒絕補差額，還當眾咆哮「難不成要讓其他人在外面流浪嗎！」事後更在Google評論留1星負評，讓業者感到相當傻眼。

7小時前

鶯歌餘屋賣壓暴增47%！　中和反降13%去化最順暢

觀察央行第七波打炒房前後，新北市各區的5年內新成屋待售量，鶯歌增加261戶，大幅增加47%。中和則減少了198戶，減少13%，為新北市銷售去化最理想的區域。

7小時前

突破「演算法」限制精準投放，房屋刊登3天成交！

在數位廣告充斥的時代，近期房仲業者透過分眾傳媒的社區螢幕廣告，刊登短短3天就簽約成交，為產業投下震撼彈。這場成交案例絕非巧合，而是分眾傳媒獨有的「AI社區直達」策略—突破演算法，直接滲透到物件周邊居民的日常生活圈。

7小時前

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名私校接手

台中南七期、大墩七街上一座有著粉紅城堡外觀的幼兒園爆出明年1月底將歇業的消息，不過據了解，該幼兒園應是同業之間轉手，致電該幼兒園，對方僅禮貌回應「不接受採訪」，不過房仲認為，以目前景氣以及該土地使用效率，對建商沒有吸引力。

7小時前

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

限貸困境未解　貸款戶曝銀行新招..

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價..

愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚..

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

1.8億入手賣8億！　「人蔘王..

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

ETtoday房產雲

最新新聞more

批買賣雙方「自我感覺良好」　顏..

金石堂北大店熄燈　店家曝「1願..

上半年解約件達去年7成　3區量..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣..

愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚..

訂3人房來9人！顧客拒補差額還..

鶯歌餘屋賣壓暴增47%！　中和..

精準投放房屋刊登3天成交

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366