批買賣雙方「自我感覺良好」　顏炳立：成交是不可能的任務

▲2025年上半年全國買賣移轉棟數明顯下滑，全年恐跌破30萬棟。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣房市在長達多年的多頭後，面臨急凍挑戰。戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「2025年的市場氛圍冷清，年度主題曲只能以《最後的火車站》來形容，包括買方縮手、賣方惜售，雙方都是6個字『自我感覺良好』，而仲介淪為阿湯哥，每天都是不可能的任務。」

顏炳立20日在台南市代銷公會進行專題演講，他表示，去年房市交易靠政策利息補貼與銀行資金堆疊成交量，但那並非真實買氣，如今投資與投機客退場後，市場僅剩自用買方撐盤，價格難再創高，房地產業者若不提前求生，恐將面臨嚴重淘汰。

顏炳立分析，2025年上半年全國買賣移轉棟數明顯下滑，全年恐跌破30萬棟，顯示市場量能持續萎縮。他強調，買方縮手、賣方惜售，雙方僵持之下，成交速度放緩，仲介更是「淪為阿湯哥」，成交是不可能的任務，只能等待價格修正。

他進一步指出，今年前3季「黑天鵝到處飛」，市場已聽不到「單價創新高」，取而代之的是利空訊息與空頭氛圍。市場情境宛如從「賣檳榔」轉變為「賣玉蘭花」，過去接待中心可以坐等客戶上門，如今業者必須主動出門銷售，市場進入量縮、價緩修正的循環，價格下跌的壓力逐步累積。

▲戴德梁行董事總經理顏炳立直言，雖然降低部分獲利，真正的跌價出貨尚未出現。（圖／記者張雅雲攝）

在市場結構上，2025年第3季的預售市場已難再見單價創新高，總價推升力道消退，僅呈現量縮、價小幅修正格局；成屋市場雖不至於跌破2年前成交價，但交易熱度明顯降溫。蛋黃區與蛋白區雖有自用型買方支撐，但若價格、產品或地段不符需求，仍難獲青睞，導致市場全年冷清清。

豪宅市場則延續「價穩量縮」態勢，賣方惜售、買方觀望，成交有限，僅有資金雄厚者在符合地段、環境及交通便利的條件下，零星進場佈局。

顏炳立也點出，目前市場氛圍仍停留在觀望期，賣方多透過調整開價吸引買方，雖然降低部分獲利、加快成交意願，但仍停留在「獲利階段」，真正的跌價出貨尚未出現。

賣家多抱持「虧錢就不賣」的心態，行情待價而沽。由於利多題材稀缺、利空訊息卻不斷浮現，盤整格局持續延長，賣方堅持不虧錢出售，但隨著時間拖延，獲利空間逐漸被稀釋。

「現在的市場，賣方在定價，買方在選價，雙方都處於六個字：『自我感覺良好』。」顏炳立直言，房市正從賣方市場轉向買方市場，合理定價才有機會獲得買方回應。是否能加速去化，端視賣方資金周轉壓力而定，一旦壓力升高，才會縮短銷售期、下調售價。

