獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」房東　都更進度曝光

▲▼ 忠孝東路五段 。（圖／記者項瀚攝）

▲「愛買忠孝店」因租約與都更因素，將在9月底歇業，令人驚訝。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「愛買忠孝店」因租約與都更因素，將在9月底歇業，令人驚訝，引發熱議。愛買位於忠孝東路五段「ATT婚宴廣場」的地下室，該建物大有來頭，過去曾是春天百貨、中興百貨，全棟產權仍由德杰集團持有，且屋齡剛滿30年符合都更危老資格。專家分析，該建物改建效益高，規劃住宅推案可達160萬元以上行情。

位於忠孝東路五段的「愛買忠孝店」宣布將在9月30日結束營業，原因是租約到期及都更因素，消息一出，讓不少在地人感到驚訝，直呼「25年的回憶要走入歷史了」。

事實上，「愛買忠孝店」位於地上6層建物中的B1~B3，而該樓其實大有來頭，最初為由德杰集團與法國春天百貨合資，於1995年開設「明德春天百貨」，但到2002年結束營業，接著「中興百貨信義店」繼續經營，不過短短2年又撤出。

之後，該樓就變成「ATT婚宴廣場」，出租狀況還不錯，除愛買之外，還有多家連鎖品牌進駐，包括彭園婚宴會館，隱世餐酒館永春店、天閣酒店信義館、Sing Go KTV、寶雅等等，現在都還在營業中。

經查謄本，該建物整棟所有權人都是德兆建設，仍是最初興建的德杰集團，也就是知名藝人、101董事長賈永婕老公王兆杰家族。何時要拆除都更？記者致電德杰集團，該公司僅表示：「還在研議中。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲「ATT婚宴廣場」及指標租客歷程。（表／記者項瀚製）

都更專家、寶和建設副總理陳威丞分析：「該建物屋齡30年，剛符合都更危老資格，土地使用分區為商三特，雖然基準容積率不算高，但加上重建容獎，且基地面積廣達1700多坪，仍是相當具有改建效益。」

陳威丞指出：「德杰集團從該建物興建完成至今，都沒有出售產權，由此可看出從30年前就考量到日後的土地開發運用，且由於整棟產權完整獨立，站在開發商角度應會走都更，而非危老，因為所有權人單純，透過都市更新可以創造土地利用最大化，審議時間也能控制。」

不過，陳威丞表示：「都更流程仍須一段時間，該建物屋齡剛滿30年，目前尚未見到相關的送件進度，因此館內的店家應也不會在短時間內全都撤出。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「該基地臨路條件佳，且基地規模夠大，地段也相當不錯，鄰近捷運永春站，規劃中小坪數住宅相信會有不錯的市場反應，單價可能挑戰160萬元以上，觀察永春站旁的屋齡4年的森業永春已達140~160萬元行情。」

關鍵字：愛買忠孝忠孝東路賈永婕建商都更撤出德杰建設寶和建設陳威丞

