ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

▲▼淡海新市鎮,新市鎮計畫,都市計畫,房地產,房市,重劃區,新北市,淡水。（圖／ETtoday資料照）

▲市場上哪些區域是「真熱區」，哪些又是「假熱區」？（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

買房最怕遇到「裝熟區」！建商代銷說得天花亂墜，買了才發現建設不到位、生活機能遙遙無期。究竟市場上哪些區域是「真熱區」，哪些又是「假熱區」？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，聯手揭露房市「裝熟區」的辨識之道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，揭曉房市「裝熟區」。

曾敬德表示，房市熱區當然有其題材，例如大型企業設廠，但有些區域發展卻異常緩慢，區域題材過於偏遠、產業不夠賺錢，購屋人就得特別小心，因為這些地方的人潮與機能可能難以到位。」以林口新市鎮為例，從題材發酵到真正成熟，可能耗時超過20年。

徐佳馨認為「裝熟區」有3大特點：「有夢、有地、有特定建商」。她解釋：「這些區域通常擁有中大型建設或產業進駐的『夢想』，加上充裕的『土地』可供開發，以及特定『建商』專門操作，然而『夢想很豐滿，現實很無感』的落差相當大，發展時程可能遠超預期。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲徐佳馨認為「裝熟區」有3大特點：「有夢、有地、有特定建商」。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

對於買房小白而言，如何判斷一個區塊是「真熱」還是「假熱」？曾敬德表示，便利商店、連鎖店的進駐固然是有人潮的證明，但重劃區初期最先開店的往往是房仲。他認為：「最保值的還是『人』，特別是『最多人要的東西最保值』，例如捷運站周邊的重劃區。」

徐佳馨則表示：「可以看這地方國小會不會滿額？此外也建議觀察耳鼻喉科等診所數量，若診所經常爆滿，代表該區幼童多、自用人口比例高，是穩定的指標。」

談到產業進駐對房市的影響，曾敬德、徐佳馨一致認為，關鍵在於產業的「競爭力」與員工的「口袋深度」。曾敬德以南科為例，指出過去以面板、光電產業為主時，發展相對緩慢，但當晶圓公司進駐後，員工薪資與分紅大幅提升，複製了竹科的成功經驗，周邊房市也隨之起飛。

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲談到產業進駐對房市的影響，關鍵在於產業的「競爭力」與員工的「口袋深度」。（圖／ETtoday資料照）

徐佳馨補充，要看的是產業中的「高附加價值肉重頭」（領頭羊企業），例如台積電或輝達（NVIDIA），這些公司不僅自身規模龐大，更會帶動整個上下游產業鏈進駐，形成產業聚落。

面對現實，也有「熱炒過但跟不上」的區域。徐佳馨指出：「一些區域短期內漲幅過大、範圍廣闊，在多頭市場中搭上特定話題，市場轉折時，往往『消風』得更快。」她回顧了過去的五股洲子洋、新莊副都心等，都經歷過一段漫長且痛苦的「修正坡」。

曾敬德表示：「近期在桃園、台中、甚至海線等市中心以外的重劃區，買氣明顯下滑。」他解釋：「多頭時期，新興重劃區的案子價格不斷堆疊，買家樂觀；但一旦景氣轉折，早期買入的屋主成本較低，加上地主土地成本優勢，若投資客與便宜屋主同時拋售，甚至有新案願意破盤，價格壓力將非常大。」

對於想進場的買房小白，曾敬德建議，現在市場買方較少，看房時擁有更多優勢，「最安全的選擇仍是市中心或靠近市中心的重劃區，若真想挑戰外圍重劃區，則應盡量尋找因預算或貸款問題而願意換約的屋主，或許能以1~2年前的價格，甚至低於現今成本的價格取得，相對安全。」

徐佳馨則表示：「在目前的市場狀況下，寧願『買好一點的東西』，因為好的物件抗風險能力較強，相對安全，若真要『富貴險中求』，則價格必須『非常低』，才能以價格優勢來平衡風險。」

►男方出頭款、房子登記她　律師曝：忘做1件事分手血本無歸

►拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

►台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

關鍵字：房市熱區假議題設廠地產詹哥老實說住商不動產徐佳馨信義房屋曾敬德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

訂3人房來9人！顧客拒補差額...還洗1星負評稱「親子不友善」

花蓮某民宿業者控訴，有客人預訂完3人房後，一直拒絕與他們聯繫，等到入住當天，人數竟從3人變成9人，不僅拒絕補差額，還當眾咆哮「難不成要讓其他人在外面流浪嗎！」事後更在Google評論留1星負評，讓業者感到相當傻眼。

21分鐘前

營歌餘屋賣壓暴增47%！　中和反降13%去化最順暢

觀察央行第七波打炒房前後，新北市各區的5年內新成屋待售量，鶯歌增加261戶，大幅增加47%。中和則減少了198戶，減少13%，為新北市銷售去化最理想的區域。

34分鐘前

突破「演算法」限制精準投放，房屋刊登3天成交！

在數位廣告充斥的時代，近期房仲業者透過分眾傳媒的社區螢幕廣告，刊登短短3天就簽約成交，為產業投下震撼彈。這場成交案例絕非巧合，而是分眾傳媒獨有的「AI社區直達」策略—突破演算法，直接滲透到物件周邊居民的日常生活圈。

43分鐘前

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名私校接手

台中南七期、大墩七街上一座有著粉紅城堡外觀的幼兒園爆出明年1月底將歇業的消息，不過據了解，該幼兒園應是同業之間轉手，致電該幼兒園，對方僅禮貌回應「不接受採訪」，不過房仲認為，以目前景氣以及該土地使用效率，對建商沒有吸引力。

1小時前

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」涉及不法吸金案，旗下子公司「龍海生活事業」因對外向民眾推銷各類型契約商品，多年來非法吸金，名下整棟隔為48間套房的大地坪透天，因「清償債務」遭法拍，底價3816.6萬元，26日進行四拍，半年底價大砍一半。

1小時前

購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

買房最怕遇到「裝熟區」！建商代銷說得天花亂墜，買了才發現建設不到位、生活機能遙遙無期。究竟市場上哪些區域是「真熱區」，哪些又是「假熱區」？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，聯手揭露房市「裝熟區」的辨識之道。

3小時前

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失

位於台中市台灣大道與惠中路口，是車流量相當大的核心黃金路口，過去行經該路段，皆是滿滿的帆布廣告，而刊登價格一塊月租約20萬元，近日出現罕見景象，廣告招牌目前已全部撤下，引發市場熱議。

3小時前

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

近期在央行信用管制下銀行房貸量能緊縮，民眾面臨貸不到房貸、貸款成數不足或需排隊撥款等困境，經盤點13家銀行房貸授信政策，只剩3家尚有額度不必等待撥款，成為房貸族的心頭好。

13小時前

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

暑假期間，許多大人會帶小孩到外縣市旅遊，就有花蓮的民宿業者指出，一組旅客預訂家庭房，登記3人入住，到了入住當天，一直聯繫不到旅客，只能在民宿乾等，晚上九點多客人突然抵達，人數從3人變成9人，於是請客人補差額，客人拒絕後不斷咆哮「要怎麼住是我們的事」，事後還在Google評論留一星負評。

18小時前

房市冷靜期來襲　褚學忠：建商倒閉潮浮現冰山一角

央行限貸讓全台交易大降溫，開始有建商陸續傳出資金鏈斷裂導致停工、倒閉，鉅陞國際開發董座褚學忠直言：「市場僅剩剛性需求支撐，現在看到（倒閉）只是冰山一角，預估未來還會持續發生。」

19小時前

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

限貸困境未解　貸款戶曝銀行新招..

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價..

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣..

1.8億入手賣8億！　「人蔘王..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

新北第一間「客美多咖啡」　插旗..

ETtoday房產雲

最新新聞more

訂3人房來9人！顧客拒補差額還..

營歌餘屋賣壓暴增47%！　中和..

精準投放房屋刊登3天成交

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名..

五互集團子公司涉吸金　48套透..

購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿..

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣..

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮..

訂家庭房3人住「現場硬擠9人」..

房市冷靜期來襲　褚學忠：建商倒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366