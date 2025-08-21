ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一表看北市大學套房租金　「最高學府」最便宜

▲▼ 文化大學 。（圖／記者林裕豐攝）

▲海拔最高的「最高學府」文化大學周圍套房租金中位數僅1.3萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

即將迎來開學季，有租屋需求的大學生已開始如火如荼找房子。統計台北市各大學周邊套房、雅房租金行情，套房最便宜的海拔最高的「最高學府」文化大學僅1.3萬元，最貴則是台北醫學大學周邊達2.3萬元。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套房、雅房租金行情，中位數租金最便宜的獨立套房，位在陽明山上的中國文化大學，每月1.3萬元。相較之下信義區的台北醫學大學，周邊租金高達2.3萬元，

獨立套房第二親民的是鄰近士林夜市的銘傳大學，每月租金1.4萬元；中國科技大學、東吳大學城中校區、台灣戲曲學院木柵校區以及馬偕醫護管理專科學校，皆落在每月1.5萬元，在租金最親民的前3名學校當中，士林和文山區都分別有2間學校入榜。

▲▼ 。（圖／台灣房屋提供）

▲台北各大專院校周邊獨立套房租金行情 (單位：萬元/月)。（圖／台灣房屋提供）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「部分學校位置若屬於山區或偏遠大學城概念，原本周邊住宅就不多，因此不少房東規劃整棟透天隔套的學生套房出租，例如文化大學就是如此。」

張旭嵐指出：「文化大學周邊出租物件集中在格致路、光華路及華岡路等，大多為公寓或透天隔間套房，且租客幾乎都為學校學生，出入相對單純，也因為位在山區，套房價格已經很實惠，因此沒有單獨衛浴的雅房租賃就相對不吃香。」

另外有趣的是，不少大學的分租套房價格甚至高於獨立套房，包括世新大學、台灣戲曲學院木柵校區、大同大學、政治大學和台北市立大學天母校區等等，分租套房行情更好。

張旭嵐指出：「一般獨立套房指的是有單獨的住址門牌，而分租套房則屬於住家中的套房物件或是隔套型態，在大學商圈發展成熟的區域，越來越多房東買透天規劃隔間學生套房，並提供成套家具、網路、電子門鎖等設備，甚至還有收垃圾等服務，因此這類分租套房的租金價格反而更高。」

至於台北醫學大學商圈，套房月租中位數達2.3萬元。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該區位於吳興街商圈，屬於信義區房價相對低的區域，6~8字頭就能入手中古電梯產品，而統計租金價碼高，可能主要是因靠信義路一帶有一些小豪宅產品，客群主要是信義計畫區的辦公族，甚至外商人士來台承租。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字：大學租金房租套房雅房台灣房屋信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全美高齡住宅供不應求　2030年前恐缺逾37萬個單位

隨著美國人口高齡化加速，對於高齡住宅的需求出現井噴式成長，開發速度卻遠遠追不上需求，導致市場供需失衡加劇。根據高齡住宅業界分析機構資料顯示，美國境內目前的高齡住宅供給不僅無法滿足現階段人口結構變化，更面臨未來數年內潛在的巨大缺口。

9分鐘前

靠外送月入13.8萬住豪宅　新加坡男下一步目標：存錢買房

新加坡一名30歲男子擔任外送員，每月收入最高6000新幣（約新台幣13.8萬元），成功帶著妻子入住馬來西亞一棟140萬令吉（約新台幣1030萬元）別墅豪宅。他在YouTube頻道分享如何以外送員的薪水入住豪宅，如今正準備努力存錢，要在馬來西亞買房，引發網友討論。

47分鐘前

建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋主降價

房市降價潮來了，建商搶救房市，不只送裝潢、家電，自從房產大老、愛山林董座祝文宇喊出「讓利」策略後，推案王寶佳也順勢下修，喊出旗下個案降價15~20%，南部建商還出現退錢給已購客戶的情況，成屋市場也是一片冷寂，房仲業者永慶房屋更直接和屋主喊話，降價才能促成交。

1小時前

「30年老屋vs新成屋」怎選？網一面倒挺這邊：空間差太多

一名網友表示，最近陷入買房選擇困境。手上已有一間屋齡30年的電梯大樓，室內41坪、無限洞距，若重新裝潢，花費約需500萬。但也正在考慮直接賣掉，轉買一間25坪、景觀普通的新成屋，裝潢也能做得漂亮，兩者該選哪個？不少人給出中肯分析，結果一面倒選擇「老屋」。

2小時前

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件「對方秒追問」全笑了：白目

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日轉貼一篇X貼文，該位網友分享朋友經驗，搬家時問了租屋管理公司，能否把自己買的冷氣直接留在房內，結果對方不僅聲稱要拆掉丟掉，還要收處理費。後來朋友付了錢之後，偷偷把冷氣某個零件拆走。沒想到對方事後打電話追問是不是有拿走零件，話題引發討論。

2小時前

買新房裝修院子「挖出人骨」！超衰女屋主嚇到腿軟　建商拒賠償

大陸河南省一名孫姓女子去年在長垣市購買了一間一樓帶院的住宅，同年12月竟在院子裡挖掘出一根疑似人體大腿骨，嚇得趕緊報案。警方到場後帶走屍骨進行檢測；後續孫女再次發現多根肋骨及尾骨，前後共報警3次，並多次聯繫物業及開發商要求換房、補償費用，遭對方以「房屋已交付」為由拒絕。

2小時前

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

如果買房的預算夠，有不少人的首選就在台北市。近日就有網友發文表示，台北市有很多老公寓，其中還有一些房子的外觀老舊，但既然仍有價值在，關鍵是不是就在於「地段」？只要地段好，房子就會保值。貼文曝光後，引起討論。

3小時前

輝達房市效益難跨區　「都更王」指：外圍1區明顯受惠

輝達效應擴散範圍為何？《住展》統計除北士科內明顯受惠，像是北投其他區域、士林、甚至是三重、淡水，房價在輝達公布後並無明顯走升。不過建商代銷業者表示，只要是10分鐘內的個案仍有受惠，來人量提升，像是劍潭商圈就很明顯。

3小時前

4自然人集資1.39億　買嘉義西區汽旅0貸款

嘉義近年受台積效應影響，吸引不少建商卡位，市區近期頻傳高價商用不動產交易。根據實登，位於嘉義市西區的「力豪汽車商旅」5月再現億元級成交，由4位自然人以現金1.39億元入手，地坪608.33坪，換算地價單坪22.6萬元。在地分析，略低於區域行情。

4小時前

新竹蛋白區購屋大PK　在地：王爺壟重劃區磁吸3大族群

近年新竹房價狂飆，讓許多年輕的園區客外溢購屋，而在新竹眾多蛋白區的選擇中，湖口王爺壟重劃區就是一個指名度頗高的區域。在地房仲介紹了該區的優勢與房價行情，此外也點出區域的3大買盤及當前市場狀況。

5小時前

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」..

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名..

限貸困境未解　貸款戶曝銀行新招..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

渣打中壢環北分行1.6億易主　..

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全美高齡住宅供不應求　2030..

新加坡男當外送員　月入13.8..

建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋..

「30年老屋vs新成屋」怎選？..

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件..

買新房裝修院子「挖出人骨」！超..

台北市連老房子也貴「是贏在地段..

輝達房市效益難跨區　「都更王」..

4自然人集資1.39億　買嘉義..

新竹蛋白區購屋大PK　在地：王..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366