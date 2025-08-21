一表看北市大學套房租金　「最高學府」最便宜





▲海拔最高的「最高學府」文化大學周圍套房租金中位數僅1.3萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

即將迎來開學季，有租屋需求的大學生已開始如火如荼找房子。統計台北市各大學周邊套房、雅房租金行情，套房最便宜的海拔最高的「最高學府」文化大學僅1.3萬元，最貴則是台北醫學大學周邊達2.3萬元。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套房、雅房租金行情，中位數租金最便宜的獨立套房，位在陽明山上的中國文化大學，每月1.3萬元。相較之下信義區的台北醫學大學，周邊租金高達2.3萬元，

獨立套房第二親民的是鄰近士林夜市的銘傳大學，每月租金1.4萬元；中國科技大學、東吳大學城中校區、台灣戲曲學院木柵校區以及馬偕醫護管理專科學校，皆落在每月1.5萬元，在租金最親民的前3名學校當中，士林和文山區都分別有2間學校入榜。

▲台北各大專院校周邊獨立套房租金行情 (單位：萬元/月)。（圖／台灣房屋提供）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「部分學校位置若屬於山區或偏遠大學城概念，原本周邊住宅就不多，因此不少房東規劃整棟透天隔套的學生套房出租，例如文化大學就是如此。」

張旭嵐指出：「文化大學周邊出租物件集中在格致路、光華路及華岡路等，大多為公寓或透天隔間套房，且租客幾乎都為學校學生，出入相對單純，也因為位在山區，套房價格已經很實惠，因此沒有單獨衛浴的雅房租賃就相對不吃香。」

另外有趣的是，不少大學的分租套房價格甚至高於獨立套房，包括世新大學、台灣戲曲學院木柵校區、大同大學、政治大學和台北市立大學天母校區等等，分租套房行情更好。

張旭嵐指出：「一般獨立套房指的是有單獨的住址門牌，而分租套房則屬於住家中的套房物件或是隔套型態，在大學商圈發展成熟的區域，越來越多房東買透天規劃隔間學生套房，並提供成套家具、網路、電子門鎖等設備，甚至還有收垃圾等服務，因此這類分租套房的租金價格反而更高。」

至於台北醫學大學商圈，套房月租中位數達2.3萬元。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該區位於吳興街商圈，屬於信義區房價相對低的區域，6~8字頭就能入手中古電梯產品，而統計租金價碼高，可能主要是因靠信義路一帶有一些小豪宅產品，客群主要是信義計畫區的辦公族，甚至外商人士來台承租。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」