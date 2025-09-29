美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲介玩兩面手法

▲台中市立美術館館長賴依欣賣屋傳糾紛。（圖／鏡週刊提供，下同）

台中市立美術館長賴依欣賣屋傳糾紛！一名工程師小凱透過仲介，打算購入賴位於台南的老宅，因怕工作及貸款出現變數，就在簽約時寫下解約但書，後來小凱果真無預警遭到解聘，導致申請房貸遭拒，但賴卻認為未經過銀行審核流程，與但書定義不符，不同意無條件解約，直到小凱不滿上網po文，賴才改口並在上月退回款項，但小凱的家人認為在限貸令下的首購族風險很大，很多沒經驗的年輕人被誆騙，想藉分享自身經歷提醒大眾。

小凱家人A小姐告訴本刊，遭資遣的小凱申請房貸處處碰壁，銀行聽到他失業零收入直接挽拒不收件，小凱找房仲要求解約，想拿回已付的款項，對方不理采還要他賠，拖了一陣子才安排買賣雙方跟代書見面協商，過程中代書多次跟賴依欣解釋，小凱極積申請房貸，但因失業遭多家銀行拒絕，當下賴依欣卻不肯無條件解約。

A小姐說:「當天賴館長優雅現身，小凱向她解釋原因，並提供銀行不承作的證明書，她說不久前才買房，跑了二間銀行才核貸足夠的成數，知道房貸不好貸，但跟律師討論過後，認為買方必需經過送件，由銀行審核，貸款金額不足，才符合但書，像小凱直接被拒絕就不算，不符合無條件解約的條件。」

聽完館長的見解，一旁的代書則不斷跟她說明已送件多間銀行，還現場致電給台南代書證實貸款屢遭拒的過程，但賴依舊堅持己見，強調自己賣房子花很多心力跟錢改造老屋，也答應降價，等了快3個月，房子底價已因此在市場曝光，她也承擔風險，直言覺得小凱莫明其妙，認定小凱就是違約。

▲小凱將買房過程PO上網，以自身經歷提醒網友。

由於一旁房仲也一面倒指小凱違反合約精神，雙方不歡而散，第一次買房就碰壁的小凱將過程PO上網，指賴態度差，要小凱不賠錢就等著收律師函，仲介沒有居中協調，讓他感覺賺不到成交獎金，賺個違約金也好，PO文沒多久，仲介致電給小凱，提出屋主願意無條件解約，後來也拿回款項，但這次的買房經驗也讓小凱學乖，將來會更加慎選房仲，也提醒大家透過「但書條款」避免糾紛，不忘自嘲蠢，才會相信房仲說的話，惹上麻煩。

針對指控，賴依欣表示交涉過程中並未態度不佳，針對解約的事項，也有諮詢過律師意見，理解對方訴求後，考量到小凱的狀況，隔天一早就主動打給房仲答應無條件解約，她不知情對方在網路PO文，也強調並非因此改變態度。

針對小凱的案例，房仲業者提醒，購屋客應慎選仲介，切勿衝動簽約買房，事先作好風險評估，若有特殊狀況也要在第一時間事先告知仲介，避免後續的問題。房仲業者透露，房地產現面臨不景氣，成交量銳減，市場上出現一些黑心仲介為了賺錢，用話術誆騙客戶害他們違約，藉此賺取違約金，現今房市不佳，購屋客應多看多觀察，避免上當。



