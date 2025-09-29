ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲介玩兩面手法

台中市立美術館館長賴依欣賣屋傳糾紛。（翻攝ART TAICHUNG 台中藝術博覽會）

▲台中市立美術館館長賴依欣賣屋傳糾紛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市立美術館長賴依欣賣屋傳糾紛！一名工程師小凱透過仲介，打算購入賴位於台南的老宅，因怕工作及貸款出現變數，就在簽約時寫下解約但書，後來小凱果真無預警遭到解聘，導致申請房貸遭拒，但賴卻認為未經過銀行審核流程，與但書定義不符，不同意無條件解約，直到小凱不滿上網po文，賴才改口並在上月退回款項，但小凱的家人認為在限貸令下的首購族風險很大，很多沒經驗的年輕人被誆騙，想藉分享自身經歷提醒大眾。

小凱家人A小姐告訴本刊，遭資遣的小凱申請房貸處處碰壁，銀行聽到他失業零收入直接挽拒不收件，小凱找房仲要求解約，想拿回已付的款項，對方不理采還要他賠，拖了一陣子才安排買賣雙方跟代書見面協商，過程中代書多次跟賴依欣解釋，小凱極積申請房貸，但因失業遭多家銀行拒絕，當下賴依欣卻不肯無條件解約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A小姐說:「當天賴館長優雅現身，小凱向她解釋原因，並提供銀行不承作的證明書，她說不久前才買房，跑了二間銀行才核貸足夠的成數，知道房貸不好貸，但跟律師討論過後，認為買方必需經過送件，由銀行審核，貸款金額不足，才符合但書，像小凱直接被拒絕就不算，不符合無條件解約的條件。」

聽完館長的見解，一旁的代書則不斷跟她說明已送件多間銀行，還現場致電給台南代書證實貸款屢遭拒的過程，但賴依舊堅持己見，強調自己賣房子花很多心力跟錢改造老屋，也答應降價，等了快3個月，房子底價已因此在市場曝光，她也承擔風險，直言覺得小凱莫明其妙，認定小凱就是違約。

小凱將買房過程PO上網，以自身經歷提醒網友。（讀者提供）

▲小凱將買房過程PO上網，以自身經歷提醒網友。

由於一旁房仲也一面倒指小凱違反合約精神，雙方不歡而散，第一次買房就碰壁的小凱將過程PO上網，指賴態度差，要小凱不賠錢就等著收律師函，仲介沒有居中協調，讓他感覺賺不到成交獎金，賺個違約金也好，PO文沒多久，仲介致電給小凱，提出屋主願意無條件解約，後來也拿回款項，但這次的買房經驗也讓小凱學乖，將來會更加慎選房仲，也提醒大家透過「但書條款」避免糾紛，不忘自嘲蠢，才會相信房仲說的話，惹上麻煩。

針對指控，賴依欣表示交涉過程中並未態度不佳，針對解約的事項，也有諮詢過律師意見，理解對方訴求後，考量到小凱的狀況，隔天一早就主動打給房仲答應無條件解約，她不知情對方在網路PO文，也強調並非因此改變態度。

針對小凱的案例，房仲業者提醒，購屋客應慎選仲介，切勿衝動簽約買房，事先作好風險評估，若有特殊狀況也要在第一時間事先告知仲介，避免後續的問題。房仲業者透露，房地產現面臨不景氣，成交量銳減，市場上出現一些黑心仲介為了賺錢，用話術誆騙客戶害他們違約，藉此賺取違約金，現今房市不佳，購屋客應多看多觀察，避免上當。


更多鏡週刊報導
美女館長爆糾紛1／降價脫手60年老宅　美女館長意外捲房屋買賣糾紛
保護令成催命符1／獨家！一眼愛上多才女藥師　駭人三觀讓他想分手卻慘遭糾纏
眭澔平遭控性騷／遭控性騷整骨師　眭澔平發長文駁斥：有錄音證清白

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房客欠租拒搬！還反控房東害他洗冷水澡　求償7.4萬結果曝

高雄一名鄧姓男子向房東梁女承租房屋，但鄧男控訴，入住後發現熱水器、瓦斯管線異常，無法正常使用，屢催房東修繕未獲置理，導致他長期洗冷水澡；此外，廁所馬桶座蓋搖晃，也導致他無法安全使用，據此提出精神求償5萬元，並同時要求梁女返還押金2萬4000元，合計共7萬4000元。高雄地院法官審理後，認為鄧男積欠房租未繳，且租約到期後還拒不遷出，因此駁回鄧男請求，判房東梁女免賠。可上訴。

2小時前

全台老樓隱憂曝光！磁磚掉落頻傳　內政部國土署回應了

近期台灣老舊大樓磁磚掉落事件頻傳，造成民眾受傷，引起社會關注。監察院於20日指出，內政部對於老舊建築外牆飾材的檢查、巡查、列管及維護管理，缺乏系統性規範，也沒有相關督導考核機制。此外，建築法規在規劃設計與施工階段對外牆材料管理仍存在不足。監察院日前已通過糾正內政部。對此，內政部國土署回應，持續督導地方落實外牆管理，並強化相關安檢措施。

3小時前

租屋族開霸王條件！全屋冷氣、水電AA、不簽約　房仲：不如買房

國外一名房仲業者在臉書公開租屋族開出的「霸王條件」，包括全屋所有房間都要安裝冷氣，水電費數字若超過一定金額，屋主必須分擔一半費用，不簽租賃合約，且房租每月須保持在1000令吉（約新台幣7537元），讓房仲忍不住直呼「你不如直接買房吧」。

3小時前

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲介玩兩面手法

台中市立美術館長賴依欣賣屋傳糾紛！一名工程師小凱透過仲介，打算購入賴位於台南的老宅，因怕工作及貸款出現變數，就在簽約時寫下解約但書，後來小凱果真無預警遭到解聘，導致申請房貸遭拒，但賴卻認為未經過銀行審核流程，與但書定義不符，不同意無條件解約，直到小凱不滿上網po文，賴才改口並在上月退回款項，但小凱的家人認為在限貸令下的首購族風險很大，很多沒經驗的年輕人被誆騙，想藉分享自身經歷提醒大眾。

4小時前

月繳3萬房貸扛不住　人妻急求助「只能賣房嗎？」內行曝1招急救

買房是很多人的人生目標，不過簽約以後就要展開漫長還款之路，甚至有些人每個月一半薪水都拿去繳房貸。有網友指出，夫妻在2017年購入一間房產，每月房貸3萬元，但收入有限，擔心長期無法負擔，萌生賣屋念頭。貼文曝光，網友建議可先與銀行協商，嘗試「展延」或調整還款方式。

4小時前

賣房「低於市價、比買入時高」算賠售？一票愣：比賠錢還痛苦

有網友表示，自己一直對「賠售」的定義感到困惑，舉例說明，如果當初買房總成本600萬元（含稅金、裝潢、仲介費等），多年後社區行情已到1200萬，但他最後只賣1000萬，那到底是賠200萬，還是賺400萬？貼文引起熱烈討論。

5小時前

廚房有必要做「高低差檯面？」　過來人曝使用差異

裝修廚房時，檯面會不會做高低差呢？近日有女網友發文表示，她家中廚房檯面目前沒有高低差，長時間使用下來，不僅有湯湯水水流得到處都是的問題，她還被整骨師傅提醒，彎腰做菜對身體負擔大，因此，她便考慮是否要將廚房改成高低差檯面？貼文曝光後，引發討論。

5小時前

30歲出頭看新建案！代銷問1句...房產專家苦笑「射那麼兇？」

主計總處最新統計揭露，去（2024）年未滿30歲年輕人的平均年所得，來到55.9萬元，換算月薪約4.66萬元，不僅高於2023年的 54.5萬元，也創下歷史新高。這讓房產專家何世昌不禁想起，30歲出頭時去看房的過往，更笑說「新世代收入遠遠贏過多年前的我，期勉大家不斷努力，總有一日圓了買房夢。」

5小時前

北市2區主打緊鄰信義計畫區　實登揭驚人價差

台北市哪些非信義區門牌的區域，主打緊鄰信義計畫區？市調點名文山、松山兩大區塊，文山「信義富境」通勤時間8分鐘，每坪成交均價110萬元；松山「利晉·崧喆」距離則約4~6分鐘，每坪成交均價抓在145萬元，這2案對比信義計畫區新案成交單價218萬元，落差高達73~108萬元。

10小時前

比新北貴529萬！　竹縣3房中古大樓房價排全國第二

觀察七都3房中古大樓的中位數總價，北市以3652萬元摘冠，排行第二為新竹縣2360萬元，比新北市高出529萬元。另外新竹市為1750萬元，且房貸月薪比僅為63.4%，為七都中最低。

12小時前

【謝謝小山貓超人】暖男開外掛進民宅鏟污泥！災民笑了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

扛7間房貸款　「月繳逾23萬」..

新竹14年前排隊建案　33戶轉..

約好奉養卻毀諾！母低價賣房給兒..

老母親「以房養老」　子女錯愕：..

買房看格局、採光！房仲曝「1關..

芎林新案6字頭！　市調：新竹蛋..

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

30歲看新建案！代銷問1句....

年輕人愛大樓「長輩送透天厝」竟..

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲..

ETtoday房產雲

最新新聞more

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

老樓磁磚頻掉！國土署遭糾承諾強..

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲..

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

賣房「低於市價、比買入時高」算..

廚房有必要做「高低差檯面？」　..

30歲看新建案！代銷問1句....

北市2區主打緊鄰信義計畫區　實..

比新北貴529萬！　竹縣3房中..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366