爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

近期嘉義、桃園與台中陸續傳出預售屋停工案件，引起民眾擔憂。內政部表示，將於下週預告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載條文」修正草案，強化履約保障，草案內容將送行政院消保處審議。此外，內政部也指出，觀察全台交易情況，並無預售屋解約潮；就不動產仲介業開業情形部分僅增幅放緩，並無「倒閉潮」。

內政部日前舉行部務會報後召開記者會，常務次長吳堂安、地政司長林家正與國土署長吳欣修出席說明。林家正指出，嘉義鉅泓建設、桃園高田營造及台中合總建設近期均發生建案停工，內政部已督促地方政府協助受影響購屋者，並請信託銀行暫停動支已繳價金。他表示，目前高田營造與合總建設案件已有續建或接手廠商。

內政部說明，預售屋買賣履約期長，為防範建商因財務問題或工程延宕，導致購屋民眾蒙受損失，本次修正將聚焦目前最常見的「不動產開發信託」與「價金信託」兩種擔保類型，提出以下三大修正重點：

一、購屋款專款專用： 過去常見民眾所繳價金在工程未動工或初期就被用罄，未來將明定買方款項需專用於興建工程，確保資金流向透明。

二、明載信託帳號： 買賣契約必須清楚載明受託銀行的信託專戶名稱與帳號，讓買方可直接匯款，從源頭避免建商私自挪用資金。

三、提供權益說明書： 建商在簽約時須提供信託權益說明書，讓民眾充分了解所選擔保機制，並在簽約前審慎評估潛在風險。

此外，內政部也同時澄清近期市場上的「預售屋解約潮」與「房仲歇業潮」報導。根據地政司報告統計，自110年7月實施預售屋實價登錄以來，至114年6月累積的預售屋買賣交易達40萬件，其中解約案件共4,418件，僅占總交易件數的1.1%，比例相對有限。解約原因也非全因央行信用管制，部分是因買受人換戶、增購車位，或個人資金不足、工作地變更等。

在不動產仲介業方面，內政部表示，雖然今年上半年房市交易量略為降溫，但全國新開業者仍有371家，歇業數為305家，總數達9,293家，呈現穩定淨增狀態，並無大規模「倒閉潮」情形。

內政部強調，未來將持續關注市場交易動態，同時與相關公會及消保團體合作，共同編製預售屋購屋手冊，提供民眾更完整的風險說明，讓消費者在購屋前能對契約、貸款及履約擔保等重要事項有更深入的認識，以保障自身權益。