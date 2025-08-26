每3間就有1間！　全台40年以上中古屋交易占比創高

▲新成屋與預售案多半位於蛋白區、開價又高，讓許多買家退而求其次，選擇價格合理的中古物件。（圖／記者張雅雲攝）

房產中心／綜合報導

近年房價持續上漲，不少民眾轉向購買中古屋，尤其是屋齡較高的老屋。根據內政部不動產資訊平台統計，截至第一季，全台住宅平均買賣屋齡達30.89年，創歷史新高；其中，屋齡超過40年的中古住宅交易量達7201筆，占總交易筆數的31.1％，等於每3間成交房屋中就有1間是老屋，顯示老屋市場買氣明顯升溫。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，老屋受歡迎的主因在於價格相對親民，加上屋主願意議價，對預算有限的買家來說更容易入手。相比之下，新成屋與預售案多半位於蛋白區、開價又高，讓許多買家退而求其次，選擇價格合理的中古物件。

此外，多數老屋位於市中心或生活機能成熟的地段，交通便利、鄰近商圈與學區，對自住族來說更具吸引力。值得注意的是，政府近年積極推動危老與都更政策，也讓不少人看好老屋的潛力。莊思敏表示，許多老舊建物在重建後價值大幅提升，讓投資型買家也紛紛進場，帶動整體市場交易量。

觀察六都數據，台北市的屋齡40年以上住宅交易占比最高，達55.7%，等於每2戶成交的住宅中，就有1戶是超過40年屋齡的老屋。而桃園則因新案供給多，老屋占比相對較低，僅19.8%。

不過，老屋並非無風險。莊思敏提醒，老屋常見的問題包括管線老化、漏水、耐震力不足，建議購屋前務必請專業檢測單位詳細評估。加上銀行對老屋的貸款保守，成數與年限往往不如新屋，再加上後續裝修費用，整體現金需求可能較高。

此外，雖然都更與危老政策帶來未來增值機會，但並非所有老屋都能順利改建。過程中可能因住戶整合困難或行政審查進度而延宕，投資人若過於樂觀，恐有資金卡住的風險。莊思敏建議，「有意投資老屋者應深入了解在地都更進度，多與房仲溝通，掌握實際可行性。」

▼台北市的屋齡40年以上住宅交易占比最高，等於每2戶成交的住宅中，就有1戶是超過40年屋齡的老屋。（圖／業者提供）