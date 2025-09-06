疫後裝修漲價1.3倍　台中人改投資「日系傢俱」

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼日式家具 ,ALOT LIVING 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中房市近年不只比拼地段與建築規劃，更吹起一股「日系旋風」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市近年不只比拼地段與建築規劃，更吹起一股「日系旋風」。從公共建設、住宅外觀，到廚具、建材甚至傢俱市場，尤其疫情後裝修成本普遍上漲1.3倍，讓更多人傾向以簡約設計與傢俱軟裝取代大規模工程。業界認為，這是日系傢俱與建材快速竄紅的原因之一。

市場觀察台中多個新案直接與日本品牌合作。磐興建設「磐興寬悅」、森宇建設「森宇樂慕」全面導入日本驪住（LIXIL）廚具與衛浴，JP Home 總經理施柏全表示：「日式美好生活，從體驗到收納價值與生活質感的提升，尤其是這股風潮反映出台中消費者對『日式簡約、機能美學』的高度認同。」

另外還有鉅陞國際開發則引進日本三協立山STG系列鋁門窗、國內廚具龍頭櫻花，更與日本無印良品 MUJI RENOVATION 聯名開發廚具產品，同樣主打「日系機能」成為銷售亮點。

日系風潮更從建材延伸到傢俱，來自香港的高端傢俱選品店 ALOT LIVING，看準趨勢，插旗台中西區大和路，進駐 30 多個日本原創傢俱品牌，吸引一票「懂設計」的買家。

如北海道 ISU WORKS 主打職人手工訂製椅，每張椅子可依身型調整高度，被視為「一生懸命」工藝精神的代表，而百年品牌 HIDA Sangyo 更早已進駐台中國家歌劇院咖啡廳，將日系傢俱推上國際舞臺。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲相較歐美傢俱的大尺度，日系設計更重視機能、收納與細膩質感，正好符合台灣住宅空間條件。（圖／記者陳筱惠攝）

ALOT LIVING 創辦人王啟德透露：「來店客群不再追求大量木工裝潢，而是以傢俱配置展現個性職人手工製作，木紋、線條與比例都獨一無二，買的是傢俱，更是收藏。」

為何台灣特愛日系風格？奧雷建築事務所分析：「相較歐美傢俱的大尺度，日系設計更重視機能、收納與細膩質感，正好符合台灣住宅空間條件。數據也顯示，台灣系統廚具平均壽命10年壽命，但日本實木傢俱往往能陪伴15年以上，甚至成為傳家傢俱。」

加上疫情後裝修成本普遍上漲1.3倍，讓更多人傾向以簡約設計與傢俱軟裝取代大規模工程。業界認為，這也是日系傢俱與建材能快速竄紅的原因之一。

關鍵字：台中市日系風潮傢俱建材機能美學房市趨勢

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

