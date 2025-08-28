社子島、葫蘆堵生活圈崛起　台北未來10年布局一次看

▲「 ETtoday房勢前瞻講座」第三集將在9月4日晚間7點首播，想掌握先機的聽眾一定要收看。（圖／ETtoday製）

記者項瀚／台北報導

全球GPU與AI晶片龍頭輝達（Nvidia）5月19日宣布海外總部落腳北投士林科技園區，重磅消息讓人振奮，也直接帶動北士科房市，信義房屋統計， 5~ 6月台北的預售屋交易，每3筆就有1筆在北投區，其中多筆都是由北士科建案貢獻，在房市盤整期中繳出亮麗成績單。

然而，北士科新案每坪百萬、甚至近150萬元的價碼，讓許多購屋族望而卻步。那麼，北士科與輝達效應將進一步帶來什麼樣的外溢機會？「 ETtoday房勢前瞻講座」第三集就針對北士科、輝達效應，深度剖析將出現哪些所謂的「長線效應」，點出北士科第一環中，具備未來價值的潛力區在哪？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北士科新案每坪百萬，甚至近150萬元的價碼，讓許多購屋族望而卻步。（圖／記者項瀚攝）

「 ETtoday房勢前瞻講座」第三集特別邀請到長期觀察國內外經濟趨勢的財經專家盧燕俐、被網友認證非常中立的信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，兩位都是相當重量級的專家，本集節目絕對精彩，將在9月4日晚間7點首播，記得鎖定ETtoday新聞雲FB專頁、ETtoday房產雲FB專頁、《雲端最有錢》YT頻道、《ETtoday播吧》。

「 ETtoday房勢前瞻講座」第三集會從多個面向針對北士科輝達效應進行分析，包括AI產業鏈的連鎖反應、房市盤整期中北士科周邊的進場策略，以及深度探究如何看待「AI宅」是不是只是炒作等等。

▲「 ETtoday房勢前瞻講座」第三集將進一步分析與北士科一橋之隔、以往民眾比較陌生的社子島以及葫蘆堵地區（圖／業者提供）

此外，「 ETtoday房勢前瞻講座」第三集將進一步分析與北士科一橋之隔、以往民眾比較陌生的社子島以及葫蘆堵地區，帶大家掌握台北未來10年的關鍵布局，講座內容包括社子島開發展與進度以及葫蘆堵生活圈環境、房價、優勢等等，想掌握先機的觀眾朋友一定要好好把握，準時收看。

▼屬於延平北路生活圈的葫蘆堵機能十分成熟，圖為葫蘆國小。（圖／業者提供）