賣房「低於市價、比買入時高」算賠售？一票愣：比賠錢還痛苦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，自己一直對「賠售」的定義感到困惑，舉例說明，如果當初買房總成本600萬元（含稅金、裝潢、仲介費等），多年後社區行情已到1200萬，但他最後只賣1000萬，那到底是賠200萬，還是賺400萬？貼文引起熱烈討論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「比市價低，但比當初買入高，是賠售嗎？」自己總計花600萬買到房子，如今雖然行情高達1200萬，但若只賣1000萬，對比成本仍賺了400萬，可是少了行情價的200萬，讓他搞不清楚該算「賠」還是「賺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友們紛紛留言，「是賠售呀，少賺就是賠」、「房市的賠售就是這樣定義，現在才知道嗎」、「少賺比賠錢還痛苦」、「股票每個人都用最高點算，不是大家都虧爆？」也有人調侃，「你數學是不是拿去上健康教育」、「只要高於成本賣出我都覺得沒賠」、「少賺要人命。」

還有人從房市角度補充，「比市價低就是賠售」、「實價登錄上一筆比你高，就會被定義成賠售」、「但實際上你還是賺錢，只是讓利給買方」、「按照房版邏輯，沒創新高都叫賠。」

另一派網友則安慰，「不賣不會賠，增貸再買一棟」、「房子少賺還好啦，通常週期很長，不會像股票隔天就翻倍」、「人生少賺的事多了去了，何必看不開」。也有人笑稱，「賠錢是不爽一陣子，少賺是不爽一輩子。」