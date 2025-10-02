買房欠地政士規費1.6萬！女堅稱「買清的」拒付　反告討10萬紅包

▲陳女買房卻積欠地政士規費，還反控對方未依活動給10萬元紅包禮。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／彰化報導

彰化一名蔡姓地政士控告，陳女於113年2月委託他訂立買賣價金履約保證委任書、不動產買賣契約書等，但事後卻積欠他設定抵押權代辦費7500元、抵押權設定規費8290元、聲請地籍圖謄本120元、聲請登記簿謄本160元，共計1萬6070元，因此提告求償；未料陳女拒付，還反告蔡男要求給付10萬元。彰化地院法官審理後，駁回陳女之訴，判陳女應給付蔡男1萬6070元。可上訴。

判決書指出，蔡男從事地政士工作，113年2月間受陳女委託，訂立委任書、契約書等，依照契約書內容，抵押權設定、銀行貸款費用及相關地政士執行費用，均由陳女負擔，但陳女積欠1萬6070元未給付，經屢次索討未果，只好提出告訴請求陳女支付。

但陳女駁斥，交屋當天蔡男有告知是「買清的」，不用付任何費用，且雙方有履約保證，事後房子漏水，蔡男都不聞不問；陳女還否認積欠抵押權代辦費、抵押權設定規費、聲請地籍圖謄本費用、聲請登記簿謄本費用，認為這些他本人去又不用花錢，履約保證是保障雙方交易安全，她的「買方總價款」是968萬元結清，所有稅金、代書費、仲介費都是賣方抵充繳付，請求駁回蔡男之訴。

此外，陳女還反訴控告蔡男，表示蔡男當初稱新春期間買房有紅包禮、可以折10萬，所以她才火速下斡旋，但事後卻沒有收到紅包禮，倘若活動已經結束，蔡男也應該告知，因此請求蔡男給付她10萬元。

針對此一部分，蔡男解釋，確實有告知陳女新春期間買房有10萬元紅包禮，就是房屋原價折10萬，本來開價1058萬，就是從1048萬元談起，而陳女簽約時已是農曆1月18日、過了新春期間，建商活動已經結束，他還有去幫陳女求情，最後成交價是968萬，已與當初開價有90萬落差，因此請求駁回陳女之訴。

彰化地院法官審酌，雙方契約書確實明定上述費用均由買方、即陳女負擔，而陳女認定的「買清的」屬片面認知，不能憑採，因此判陳應支付蔡男1萬6070元；另10萬元紅包禮一事，係建設公司招徠客戶之行銷手段，並未說明紅包禮具體內容、亦未說明給付方式，且陳女確實以低於開價90萬元之價格成交，難認為其與蔡男間尚有10萬元之債權存在，因此駁回陳女請求。全案可上訴。