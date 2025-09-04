地產女王怒告房仲天王　直播買2千萬屋出包

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

直播賣房崛起的「房產擺渡人」蔣哥（蔣京叡），2023年曾靠一張嘴直播就狂銷數千萬元房產，被粉絲封為「直播房仲天王」，當時的買家正是「房地產女王」張淳淳，但這樁房產美談竟鬧上法院。張淳淳指控蔣哥以「閉著眼睛都能賺」的甜言蜜語，慫恿她豪砸2,380萬元購入台中一間問題房產，如今不僅房子增值無望，還陷入產權瑕疵、租金低迷的泥淖，氣得她怒告對方「詐欺」。

被外界稱為「房地產女王」的張淳淳指出，「直播房仲天王」蔣哥（蔣京叡）2023年在網路上聲稱某間位於台中市國強街的房產「閉著眼睛都能賺」，加上他自稱熟悉房產法律、又是某大型房仲體系的法務，在張淳淳心中大大加分。

稱被割韭菜　產權有爭議

張淳淳說：「當天我不是只有買這一間，還把自己持有10年的房子交給他成功賣掉，光仲介費就超過200萬元。」她最終以2,380萬元購入台中的物件，心想靠蔣哥的眼光，應能再賺一筆。沒想到，交屋後才發現，該房產不僅屋齡老舊，實際租金收入低到「連付貸款利息都不夠」；更離譜的是，鄰居的房子竟然蓋到她的土地上，涉及產權重大瑕疵，導致房子根本轉賣不出去。

「現在就卡在那裡了，我900萬元現金就這樣被綁死，這不就是被割韭菜嗎？」張淳淳表示，她甚至要賣掉手上最值錢的房子來填補資金缺口，並憤而提告詐欺，甚至還加碼指控蔣哥「言語恐嚇」。

檢方不起訴　再議拚翻盤

不過，檢方調閱雙方對話紀錄、金流往來與契約內容後，認為蔣哥並未收取投資報酬，雙方僅為單純買賣關係，所謂「保證賺錢」等字眼，屬於房仲業常見推銷語；而張淳淳基於個人判斷下決策，並無獲得明確獲利保證。因此，今年7月檢方最終認定罪證不足，裁定不起訴。

對此，張淳淳表示會上訴到底，「因為開庭時我不在台北，沒有到場，法官可能覺得我沒出庭，才先判不成立。」她已經透過律師，向高等法院提出再議，並遞交新證據，包括監視器錄音檔，聲稱蔣哥曾打電話要求她「在法庭講假話」，甚至有恐嚇內容。

回顧這段過程，張淳淳直言：「我的錯誤在於太信任蔣哥。」她強調，蔣哥熟悉法律條文，甚至能讓代書在合約書上寫滿「逃生條款」，一旦出事根本難以追責。「這次我真的學到一課，就是再也不要被口若懸河的人迷惑了。」

直播賣房崛起的「房產擺渡人」蔣哥（蔣京叡），2023年曾靠一張嘴直播就狂銷數千萬元房產，被粉絲封為「直播房仲天王」，當時的買家正是「房地產女王」張淳淳，但這樁房產美談竟鬧上法院。張淳淳指控蔣哥以「閉著眼睛都能賺」的甜言蜜語，慫恿她豪砸2,380萬元購入台中一間問題房產，如今不僅房子增值無望，還陷入產權瑕疵、租金低迷的泥淖，氣得她怒告對方「詐欺」。

