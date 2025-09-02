ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北屯「租金天花板」現身　房東每天睜眼進帳2萬↑

▲▼ 機捷，大店,雙車道麥當勞 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區租金天花板出爐，位於機捷特區敦富路上，211.57坪鋼構店面以月租金65萬元奪下「實登店王」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯區租金天花板出爐，位於機捷特區敦富路上，211.57坪鋼構店面以月租金65萬元奪下「實登店王」，經查，承租方為潮港城餐飲集團，實際走訪現場，店面仍在裝修中，租期10年下來換算屋主平均每天進帳約2.28萬，等於睡醒每天「2萬元up」到帳。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

機捷特區被稱為重劃最速男，由3座捷運站「北屯總站」、「舊社站」、「松竹站」組成，尤其是以敦富路為首的商圈已經成形，除了有Costco北台中店當商圈引擎外，還有大地商場、康是美、7-11旗艦店型等連鎖品牌到位，再加上已動工的統一「敦富商場」，將進駐星巴克等集團品牌，不只白天生活機能豐富，夜生活也燦爛，晚間想逛街還有北屯總站夜市。

▲▼ 日本汽車品牌KeePer PRO SHOP進駐外，還搭配了日系咖啡廳「CAFE!N 硬咖啡」,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不只敦富路上大店陸續開起來，松竹路上也由早期的接待中心一條街，轉型成為生活商圈一條街。（圖／記者陳筱惠攝）

此次實登揭露位於敦富路上，一間211.57坪鋼構店面以月租金65萬元奪下「實登店王」，走訪現場工人進出，看不出來是什麼店家進駐，不過104已經出現徵才訊息，新店規劃「港佬大」、「潮膳閣」雙品牌進駐。

實登顯示，租約從年初開始簽了10年，有裝修免租期、每年逐調租金等機制，10年下來房東進帳8317.5萬元，換算屋主平均每天進帳約2.28萬，經查屋主與地主則是重劃原地主，並設立法人經營。

▼ 北屯區實登店王ＴＯＰ3 。

建物門牌 總額(萬元/月) 訂約日期 單價 總面積(坪) 建物型態 承租方 屋齡
敦富路365號 65 113/11/15 3100 211.57 潮港城旗下新品牌 1
松竹路三段599號 30 113/10/02 2000 152.30 臺灣力匯 0
松竹路三段591號 29.4 113/08/01 2100 138.95 日系洗車場＋CAFE!N 1

大咖租客則是潮港城，從婚宴、辦桌到吃到飽餐廳都有，近年加速多品牌化，先前在北區健行路就開出「豬在瘋」。這回直攻機捷特區核心、插旗敦富路，預計用雙品牌「港佬大＋潮膳閣」吃下家庭客、聚餐市場，雖然開幕期間未定，但也在區域引起討論。

不只敦富路上大店陸續開起來，松竹路上也由早期的接待中心一條街，轉型成為生活商圈一條街，近期麥當勞松竹二店亮相，規劃台中市區未見的「雙車道得來速」，整條路上健身房、壽司郎、寶雅等餐飲、生活消費機能，街廓超熱鬧，讓區域居民狂讚「機能越來越齊了！」

▲▼ 機捷，大店,雙車道麥當勞 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期麥當勞松竹二店亮相，規劃台中市區未見的「雙車道得來速」。（圖／記者陳筱惠攝）

得業地產總經理黃博盛分析：「重劃區大店租金的計算方式大多以土地面積來計算，以該案來說，約380坪土地、租賃單價約1700元，若換算建坪價格大約要到3000元，但重劃區租賃優勢，除了可以依照租客包裝成店面需求的空間外，也因通常擁有停車空間、辦公空間而吃香。」

黃博盛表示：「而重劃區鋼構建物也通常有穩定的租期，畢竟從土地到建構，硬體成本高於一般樓店、透店租賃，所以租期一定都會拉長，對租賃雙方來說都相對有保障。」

