水湳生態段地王再擴張！　麗晨建設砸3.19億加購角地

▲麗晨建設在去年起分批購入位於水湳生態段、緊鄰國際會展中心的土地，近期再砸3.19億元加購角地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中「營造黑馬」麗晨建設在去年起分批購入位於水湳生態段、緊鄰國際會展中心的土地，當時總面積約1126坪足以開發，不過根據實登揭露，麗晨再砸3.19億元加購角地，信義房屋專家認為，這地點介於12期、逢甲、水湳，地理位置相當優良。

實登揭露，麗晨建設以相關企業名義，去年分批購入水湳經貿園區生態段土地，當時整合總面積約1126坪，總交易金額約10.09億元，平均每坪成交約90萬元，刷新該區段交易紀錄。此次再砸 3.19 億元加購，土地總額已上看13億元，完整整合僑大六路、廣順街、經貿九路三面臨路又面河岸的土地，購地成本推升來到91萬元。

對此，麗晨建設協理卓進發表示：「目前土地剛取得正在規劃中，也為了基地完整性與地主溝通許久，目前尚未有推案時程，但能肯定的是依然會採取麗晨建設永續生態思維去砌築、打造住宅中的居住風格。」

▲專家認為，水湳生態段土地平均單價多落在每坪8字頭，且區段多為細長、單面臨路的土地型態，此次以單價96萬元來看，確實高於行情。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋11期崇德店專員楊家豪說：「水湳生態段土地平均單價多落在每坪8字頭，且區段多為細長、單面臨路的土地型態，此次以單價96萬元來看，確實高於行情，但實際觀察整塊基地，面積1459坪外，又是完整三面臨路，地點點位又位於國際會展中心旁，介於12期、逢甲、水湳，不以價格論，可以稱作地王區段。」

▲專家認為水湳重大建設全面啟用後，仍有進一強化發展前景。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會資訊主委白洪章分析：「隨著公共建設完善與都市機能提升，水湳經貿園區未來更有大型招商案，如經貿段6、8地號地上權招商案，即便目前市況冷卻，但仍有進一步強化發展前景，待水湳重大建設全面啟用後，屆時推案新案單價站上 8、9 字頭『相當有機會』。」

