坪數小「玄關浪費空間」沒必要？　網揭重要2原因：住過就知道

▲玄關到底有沒有必要？（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

家中如果有落塵區，就可以在那把鞋子脫起來，不會把鞋底灰塵帶進室內，就有網友指出，房價居高不下，空間規劃更顯重要，通常玄關都會堆放鞋櫃、鏡子或各種雜物，回家開門直接就是客廳，更簡潔有力，認為玄關跟中島一樣，都是不必要的，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「 玄關是不是智商稅？」不少人喜歡在玄關擺鞋櫃、鏡子或各種雜物，但自己認為玄關似乎「可有可無」。

原PO認為，玄關只是連接外部與內部的過渡區域，實際功能有限，現在房價貴，如果能把坪數直接留給客廳，或其他生活空間，可能更實用，「開門直接客廳不就好？是不是跟中島一樣...智商稅？玄關到底有沒有必要？」

貼文曝光，有網友認為玄關很重要，除了是落塵區之外，還有隱私性，「你講的那些東西擺裡面更不方便」、「鞋子衣服亂擺在客廳有比較好？」「不想被一眼看光光的感覺」、「不用怕有別人回家，一開門大家就看到你在幹嘛」、「就是房子和外面的過渡區，反而不喜歡開門進來就客廳」、「你住一樓就知道，玄關對屋內隱私性會好很多」、「我家室內17坪，做落塵區鋪磚和鞋櫃汙衣櫃，不用太大但真的好用，雨傘要晾也方便」。

有網友指出，現在房子坪數越來越小，玄關確實可以省略，「小坪數就不要玄關了，寧願多一個馬桶」、「現在室內20坪左右的都沒玄關了，的確是智商稅，第一個被丟棄的」、「以前地坪大比較適用，現在居家坪數都太小，風水上區隔空間的意義已不大」、「鞋子能放家裡外面，確實就不用玄關」。