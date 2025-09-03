雨刷捲洗錢案遭拘提　財產申報5層別墅值4280萬

▲曾因職棒假球案服刑的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，綽號「雨刷」，因涉犯洗錢防制法等案，遭高雄檢警拘提偵訊後聲押。（圖／資料照）

記者張雅雲／高雄報導

曾因職棒假球案服刑的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，綽號「雨刷」，因涉犯洗錢防制法等，遭高雄檢警拘提偵訊後聲押。據了解，雨刷申報的房產僅1筆，而他居住的亞灣豪宅，今年均價46萬元，成交價最高破億元。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣職棒史上最大假球案的主謀之一蔡政宜，2009年遭判刑3年8月，2016年出獄後，2022年首度參選就成功當選嘉義縣議員，日前再度捲入洗錢疑雲，涉嫌幫詐騙集團和賭博集團洗錢，1日遭台灣橋頭地方檢察署拘提到案並執行搜索。

根據廉政專刊第226的財產申報資料顯示，蔡政宜唯一申報的一筆房產，登記在「雨刷」妻子名下，該房產從2020年第一次登記後，持有至今，根據實登顯示，為地上5樓透天別墅，位於高醫商圈，總價4280萬元。

除該筆房產，據了解， 檢警查出，雨刷集團洗錢機房分布高雄多處據點，亞灣另有一處經常居住的豪宅。

▲據了解，蔡政宜除了申報的房產外，亞灣另有一處經常居住的豪宅。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登顯示，該豪宅今年交易量不多，僅3筆成交，均價46萬元，成交價最高破億元，台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，政府近年打炒房動作頻頻，不但自住客觀望，豪宅市場買氣也不旺，價格漲勢有限，亞灣豪宅成屋單價多落在55~65萬元。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該豪宅曾創下高雄最貴住宅租金記錄，月租金10萬元起跳，不過現階段該社區以大坪數毛胚屋為主，大多月租金高又不附裝潢家具，拉長待租期，以致近期租件釋出量掛零。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」