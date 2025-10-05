水管廢了還騙有熱水！女屋主雇工裝接水盤藏漏　買方交屋才知被騙

▲基隆一名程女委託房仲售屋，但卻刻意隱瞞房屋沒有熱水、漏水等情形。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名程姓女子110年間有意出售名下房屋，並委託房仲銷售，但程女及其前夫古男卻刻意隱瞞該屋浴室熱水管早已廢止封閉，根本無熱水可用，且還雇工安裝接水盤及水管引流，試圖隱匿房屋有漏水情形，致使房仲及買方蘇女陷於錯誤，並以660萬元買下該屋，直到交屋後蘇女找來水電師傅檢查，程女劣行才因此曝光。基隆地院審理後，依詐欺取財罪，判處程女有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

基隆檢方調查，程女為該戶7至9樓房屋所有權人，自104年間至房屋賣出前均住在該處，程女與古男明知浴室具備熱水供應是現代住宅最基本配置，且房屋有無滲漏水，屬嚴重影響購買意願之重大交易事項，賣方應主動向房仲、買方揭露，並明確載明於標的現況說明書。

程女明知7、8樓浴室熱水管早已廢止封閉，無法供應熱水，且房屋有滲漏水情形，但卻基於詐欺取財之犯意，於110年6月委託不知情的房仲銷售，現況說明書中「是否正常供水」自行勾選是、「是否滲漏水情形」自行勾選否，刻意隱匿重要資訊，甚至在買方蘇女看屋、詢問現況細節時，還謊稱「家裡人口單純，樓上樓下共有一個熱水器，8樓可以洗澡，水壓很強，我們以前還可以洗狗，2邊同時開還是夠熱」等語，致使蘇女陷於錯誤，因而以660萬元買下該屋。

且在交屋前，程女與古男為隱匿房屋滲漏水情形，還刻意雇工在8樓樓梯走道天花板下方安裝接水盤及水管引流，再以木板裝潢包裝掩蓋，試圖隱匿房屋有滲漏水情形，直到完成交屋後，蘇女委請水電師傅進行檢查，才發現根本沒有熱水供應，且7樓主臥天花板與牆壁、8樓廁所牆壁地板、客房及樓梯走道天花板陸續出現滲漏水，電箱還因漏水而有漏電情形，程女劣行因此曝光。

全案經基隆檢方偵結後起訴。基隆地院法官審酌，程女就房屋現況有誠實告知義務，但卻刻意隱瞞沒有熱水、及滲漏水情事，致使蘇女受騙簽約買下該屋，兼衡詐騙金額、犯罪動機、目的、手段、犯後坦承犯行，且與蘇女達成調解之態度等一切情狀，依詐欺取財罪判處程女有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。