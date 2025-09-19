房價時光機回到3年前！　14期泓瑞「洲際之森」免擔心買貴

▲14期重劃核心區塊的泓瑞「洲際之森」，以換算單價5字頭的甜甜價，開啟「房價時光機」帶購屋族重回3年前水準。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

近期台中房市歷經信貸緊縮、買氣降溫，但對於真正具備地段優勢與產品實力的建案，市場仍展現強大支撐力。特別是北屯14期重劃區，不僅率領「新北屯」發展利基，更串聯74號快速道路與生活圈，在交通、商圈、學區、公園等條件齊備下，是許多置產、首購、換屋族的首選。

基地位於台中巨蛋與洲際棒球場、漢神洲際百貨之間的泓瑞「洲際之森」，可說是佔據14期商業核心中的核心點位，基地面積859坪，規劃地上13層，僅96戶住家與4間店面建物，提供2~3房，單層四併雙梯最好住規劃，成為在景氣低迷之際的一盞房市明燈。

泓瑞「洲際之森」全案規劃雙塔式建築，大基地退縮近20米，強調戶戶邊間與雙面採光。距離74號快速道路僅數分鐘，快速銜接國道一號與三號，更鄰近公34公園、洲際棒球場與四張犁公園，享有豐富綠地資源。

商圈方面更是強到沒對手，不僅盡享松竹與崇德雙商圈，最重要的是，下半年台中百貨重頭戲「漢神洲際購物中心」預計試營運，也是北屯區首間大型百貨進駐，利多近在眼前。

▲下半年台中百貨重頭戲「漢神洲際購物中心」預計試營運，也是北屯區首間大型百貨進駐，利多近在眼前。（圖／資料照）

另外，14期還有興建中的「台中巨蛋」，預計2030年完工，當已知區域商業與娛樂機能將持續升級、學區不用擔心、公路系統道路更是74號快速道路在側，快速銜接國道一號、三號，無論通勤市區或往返中彰投，都只是一台車的事。

最狂的是，位於14期重劃核心區塊的泓瑞「洲際之森」，祭出廣告活動，打出總價1458萬元起（車位另購）的甜甜價，換算單價5字頭，對比近3年房市高點動輒8字頭起跳的行情，如同「房價時光機」般，帶購屋族重回3年前水準，也讓購屋族在現階段進場，不必再擔心買貴。

▲泓瑞「洲際之森」提供僅96戶住家，規劃單層四併雙梯，成為在景氣低迷之際的一盞房市明燈。圖為3D外觀。（圖／業者提供）

特別的是，泓瑞打出以合理總價、優質規劃與智慧型健康宅設計，帶給自住與置產買方最放心的選擇，全戶配備日本大建室內門、義大利TLK廚具、SVAGO洗碗機，主衛浴配有Panasonic電腦馬桶與KOHLER暖風機，更並搭配YKK水氣密窗及摩根智能家居系統。

▲泓瑞打出以合理總價、優質規劃與智慧型健康宅設計，帶給自住與置產買方最放心的選擇。（圖／業者提供）

等於是將未來5年的建築規劃，用3年前的單價呈現，尤其是摩根智慧家居系統，讓住戶能透過手機掌握家中環境，在建案興建時就導入弱電系統，提升便利性與安全性，同時也加碼purotech抑菌除濕機，針對台灣潮濕氣候與空氣品質設計，能有效抑菌、除濕、淨化，打造安心健康宅。

▲待重大建設陸續到位，區域價格勢必回升。現在更是掌握未來增值潛力的最佳時機。（圖／業者提供）

專家認為，當前房市處於調整期，買方反而握有更多選擇與談價空間。待重大建設陸續到位，區域價格勢必回升。現在更是掌握未來增值潛力的最佳時機。