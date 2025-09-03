買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款」卻逼：留房給小姑一家

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻最近買下三房新屋，未來公婆也會同住，由於還剩一間空房，婆婆竟強硬要求「留給小姑一家使用」。人妻無奈表示，雖然婆婆有幫忙出頭期款，但娘家也有贊助，「難道我們都要照她的意思嗎？」

人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，自己和先生剛買下一間三房新屋，公婆計畫與他們同住，由於沒有生孩打算，目前仍有一間空房尚未使用；沒想到，婆婆竟要求把這間房間直接留給已婚的小姑一家使用。

原PO表示，購屋時不只婆家出頭期款，娘家也有贊助，況且婆婆還曾說過，等日後小姑買房時，同樣會資助；但如今婆婆卻以「有出錢」為由，想替女兒搶下房間，「難道就因為她有出頭期款，就要宣示主權嗎？我們就要照她的意思嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

她透露，夫妻倆原本的規劃，是暫時不使用這間房，因此沒有添購寢具，未來打算作為客房，讓親友或娘家弟妹來訪時，能有落腳之處。

而公公也認為，設為客房比較合理，若親家來拜訪，也能暫住。但婆婆態度強勢，堅持要替女兒「先卡位」，甚至因意見不同而不悅。

對此，網友們紛紛回應，「買房還要跟公婆住，還要聽命、受制於人，對房子沒有主控權，寧願不買房」、「拒絕，只是找麻煩」、「娘家有贊助，也留一房給娘家人」、「不要收婆家一毛錢，底氣夠用一輩子」、「我會把頭期款還她」。

