房貸供不應求！　台灣民眾平均房貸金額大增300萬元

▲這次在政策後整體房貸吃緊，更反應市場房貸供不應求，銀行房貸利率與手續費用都拉高。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

據第二季聯徵中心資料，台灣民眾申辦房貸的平均金額突破千萬元，達到1018萬元，相較10年前同期每件房貸多出約300萬元。信義房屋專家表示，這次在政策後整體房貸吃緊，更反應市場房貸供不應求，銀行房貸利率與手續費用都拉高。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期不少陸續因住宅建築及企業建築放款總額水位已滿限制放貸，購屋族不但要「排隊」等核貸，利息條件也愈來愈高。更出現無擔保的信用貸款，利率低於有擔保品的房貸，連銀行行員都搖頭。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出：「過去20年很少見到銀行資金如此緊繃，以往僅有個別銀行因放款過多而收緊，但這次則是政策推動後，整體房貸供不應求。」

其實不僅房貸，包含銀行房貸利率與手續費紛紛上漲。曾敬德分析：「資金緊縮的原因包括房價大幅成長，每戶貸款金額提高，過去普遍採用寬限期與30年期房貸使本金回收速度變慢。」此外，央行連續調升存準率，銀行自主管理政策等措施也加劇資金緊張。

▲央行連續調升存準率，銀行自主管理政策等措施也加劇資金緊張 。（圖／記者陳筱惠攝）

聯徵中心進一步統計，第二季新增房貸件數為3.8萬件，平均房貸金額1018萬元，而去年同期新增房貸高達6.5萬件，平均金額為1016萬元。比較2016年第二季，平均房貸僅708萬元，10年來每件房貸金額增加了310萬元，顯示房價上漲與貸款額度攀升密不可分。

曾敬德提醒：「過去金融海嘯後，國人習慣了低利寬鬆的資金環境，但央行連續升息後，資金面明顯收緊，這次經驗讓購屋族意識到房貸環境並非一成不變，特別是購買預售屋時，應留意貸款成數可能出現變化，以免未來面臨資金壓力。」

台中代銷業者周大麟也坦言：「目前市況確實信心面受到影響，排隊撥款、條件嚴峻，實際情況與過去房地產下行的情況，多為不可抗力的因素不同，這次是人工造浪影響。」他認為未來政策面影響至關重要。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

信義房屋更多相關新聞



