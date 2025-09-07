房價真的跌了！全國住宅價格指數7年來首跌　六都全中

▲全國住宅指數7年來首見下滑。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

內政部4日公布最新統計，114年第1季全國住宅價格指數為149.03，和上季相比下跌1.29%，這是自107年第3季以來，首次出現指數下滑。同期全國建物買賣登記量僅6萬3,101戶，季減幅度高達20.5%，顯示房市交易明顯降溫。

從六都來看，本季房價指數全面下跌，其中以高雄市跌幅最深，達2.75%；台中市減少1.85%居次；台南市與桃園市分別下滑1.11%、1.06%；至於雙北市跌幅較小，台北市微跌0.52%，新北市下跌0.56%。整體來看，六大都會區房價均出現回檔，交易熱度明顯降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲114年第1季住宅價格指數轉為下跌。（圖／內政部地政司，下同）



內政部指出，為了防止房地產炒作，以及避免銀行資金過度流入房市，央行去年8月起已要求銀行自主控管不動產貸款總量，並在9月祭出第7波選擇性信用管制措施。政策上路後，市場氛圍逐步轉變，購屋者「房價一定會漲」的預期心理明顯降溫。

統計顯示，其中建物買賣登記量從去年第2季高點（9萬5,765戶）連續下滑，住宅價格指數季漲幅也同步從去年第2季高點（上漲4.02%）逐步收斂並轉為下跌。經初步統計，114年第2季建物買賣登記量6萬7,050戶，亦較去年第2季高點減少3成。

內政部說明，雖然目前房市交易持續放緩，但後續是否會延續修正走勢，仍有待進一步觀察。