北京房子太貴租不起！　陸男天天搭6小時高鐵上下班

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲男子覺得在北京租房成本太高，選擇每天通勤6小時上下班。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸河北張家口一名32歲男子在北京上班，但認為在北京租屋成本太高，為了兼顧工作與家庭，選擇每天搭乘高鐵往返北京，凌晨5時30分就必須起床上班、上午8時30分之前到達公司，單日來回通勤時間長達6小時。男子自2023年起迄今堅持跨省通勤超過兩年，毅力驚人，妻子透露，「丈夫即使再累，每天也想回家多陪陪孩子」。

荊楚網報導，李姓男子是名電腦工程師，他把每天上下班的日常拍成短影音，把跨省通勤的生活分享在網路上，引發熱議。他透露，每日清晨5時半就得起床，不到6時就要開車前往張家口站搭乘6時53分的列車，並在8時17分抵達北京北站，接著步行15分鐘到公司。晚間6時下班後，他就會去趕搭晚上7時03分的車，8時5分回到張家口，並在8時40分左右回到家。

「我每天往返通勤的時長約6小時」，李先生表示，兩地往返距離將近400公里，一個月下來的交通費超過4000人民幣（約新台幣1.7萬元），雖然很多人勸他在公司附近租房子就好，但北京租屋成本高，也不喜歡和別人合租，每天回家還能多陪家人，所以就選擇堅持跨省通勤上下班，且近期也沒有換工作的打算。

男子把跨省通勤的過程拍成影片上傳到社群平台，根據他拍攝的其中一段影片，有天加班到晚上7時30分才下班，當天回到住家社區已經9點半，「這一路上，孩子一遍又一遍給我發語音，問我幾點到家，這就是我跨省通勤的動力」。面對網友所問的為何不在北京租屋，他在評論區回覆「租房（北京二環）租不起啊」。

他的妻子郭女士指出，丈夫曾試著在北京租屋一段時間，但後來就開始跨省通勤，「我們的孩子5歲了，也需要父親的教育和陪伴，所以丈夫即使再累，每天也想回家多陪陪孩子」。

