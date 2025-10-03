華爾街黃金軸線！南京東路串聯台北經濟雙引擎　富品南京啟動新契機

▲南京東路沿線與南北向信義計畫區一起成為台北經濟的「雙引擎」。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

素有「台北華爾街」美譽的南京東路，見證了台北城市興起與經濟蛻變的黃金歲月，從中山區、松山區一路延伸至內湖科技園區，串聯起銀行、商辦、百貨、飯店等重要產業，承載著許多企業家的創業夢與投資者的足跡，隨著科技新創產業蓬勃發展，這條東西向黃金軸帶憑藉獨特地理優勢，串聯北市科與南港軟體園區創新動，向西則與中山松山交界的黃金商圈無縫連接，與南北向信義計畫區一起成為台北經濟的「雙引擎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南京東路從中山區、松山區一路延伸至內湖科技園區，串聯起銀行、商辦、百貨、飯店等重要產業。

然而，在數位時代浪潮衝擊下，南京東路也面臨建築老舊、都更推動不易的轉型挑戰，為突破困境，一家領先建設公司正以獨創「複合式4.0」開發模式，整合智慧與綠建築概念，重新定義都市住宅與商辦價值，為這條台北商業核心軸線注入全新生命力。

▲住展雜誌企劃研究室總監陳炳辰說明南京東路此區的優勢。

▲南京東路的棟距寬敞為房產帶來顯著加分效果。

南京東路作為主幹道，具有驅動房地產價值的優勢，住展雜誌企劃研究室總監陳炳辰進一步說明，南京東路的棟距寬敞為房產帶來顯著加分效果，由於整條皆劃設為商業區，土地使用具備高度彈性，可進行住商混合規劃，極大化土地利用效益，創造住宅與商業功能相輔相成的加乘效果。

▲生活機能方面，南京東路展現無可比擬的優勢。

在生活機能方面，南京東路展現無可比擬的優勢，東臨松山文創園區帶動產業發展，西側擁有南京微風、小巨蛋等指標商圈，甚至延伸至南西商圈，提供豐富便利的日常機能。然而，寸土寸金的市中心，早期開發的建物普遍老舊，如何兼顧市容更新與資產價值，成為購屋族與投資人共同關注的焦點。

▲富品建設董事長曾富瑋說明南京東路雖然商業氛圍濃厚，但建物普遍老舊，需透過危老重建或都市更新進行活化。

富品建設董事長曾富瑋指出，南京東路作為台北早期開發的繁華區域，雖然商業氛圍濃厚，但建物普遍老舊，需透過危老重建或都市更新進行活化，他強調：「南京東路最大的特色在於整條皆屬商業區，容積涵蓋住宅、商業與混合使用，具備推動住商複合開發的獨特優勢」，富品建設也以創新的「複合式開發」模式切入，從地主需求出發，搭配法規制度，提供兼顧效益與彈性的方案，成功突破過去都更推動困境。

▲富品建設的「複合式開發」已發展至4.0階段，每一個階段都針對都市更新的痛點提出解決方案。

曾富瑋進一步解釋，富品建設的「複合式開發」已發展至4.0階段，每一個階段都針對都市更新的痛點提出解決方案：

• 複合式1.0：專注於合建與委建的整合，簡化開發流程。

• 複合式2.0：強調委建全部保留、全部出售與出售抵付工程款的策略，為地主提供靈活的財務選項。

• 複合式3.0：推出「換屋大戰略」，為原住戶提供更優渥的換屋條件。

• 複合式4.0：在講的是包租代管是一套全面的資產管理方案，以及更新前、更新中、更新後的房屋資產管理服務，為所有利害關係人提供一站式的解決方案，確保過程順暢無憂。

▲富品建設成功整合富品南京危老案，就是靠著多元性的配合。

▲富品南京涵蓋住商複合空間，提供大、中、小坪數等多樣化房型選擇。

在規劃設計方面，「富品南京」涵蓋住商複合空間，提供大、中、小坪數等多樣化房型選擇，滿足不同客群需求，商業層面規劃更特別注重企業引入與動線設計，創造機能完善、商機無限的環境。

這套先進的開發模式，讓富品建設創下了業界奇蹟，一個已延宕三十多年、被二十多家建設公司難以整合的建案，在富品建設進場後僅三個月內即成功完成整合，這項成就歸因於「多元性的配合」，無論是合建或委賣，公司都能提供多方位的成就，更重要的是，建商與住戶溝通時，ESG、綠建築、智慧建築和耐震標章的理念深獲認同，成為住戶最終選擇該公司的主要原因。

▲「富品南京」榮獲來自美國、德國、日本等國家的六項國際性大獎，在台灣也囊括了兩項國家卓越建設獎。

▲在寸土寸金的台北市南京東路區塊，富品南京坐擁黃金軸線的核心優勢。

「富品南京」的卓越品質不僅獲得國內肯定，更在國際舞台上大放異彩，榮獲來自美國、德國、日本等國家的六項國際性大獎，在台灣也囊括了兩項國家卓越建設獎，其中一位評審特別讚許，在寸土寸金的台北市南京東路區塊，建設公司竟然願意大幅退縮建築空間，並為此增加成本，這在業界實屬難得，這項深具遠見的設計，不僅優化了社區環境，更為周邊的商業氣息、整體環境以及未來發展潛力奠定堅實基礎。