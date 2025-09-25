ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南置產聚焦永康核心　「時代至上」搶佔蛋黃精華區

▲台南置產聚焦永康核心，「時代至上」搶佔蛋黃精華區。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

台南「永康區」作為台南市的核心地帶，近年來持續受到自住與置產族群的高度關注，永康不僅是台南人口數最多的行政區，穩定的發展動能，更是讓區域房市表現亮眼。

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ 台南永康是台南人口數最多的行政區，穩定發展動能，讓區域房市表現亮眼。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

南科所帶來的大量就業與人口紅利，為永康注入成長動能，尤其永大路商圈一帶，擁有完整生活機能與便利交通，加上探索公園、臺南市立圖書館總館，以及即將轉型為創意園區的永康砲校等文教與綠意資源，吸引許多品牌建商積極插旗，成為台南最具話題的新興重點區域。

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲探索公園坐擁近6公頃的廣闊綠地，為日常帶來滿滿的綠意與悠閒。

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲融合地域文化與現代設計，臺南市立圖書館總館是台南引人注目的嶄新知識地標。

財經專家汪潔民指出，「永康是一座非常適合居住的城市，交通便利、緊鄰永康交流道與永康火車站，未來鐵路地下化後，大片綠廊帶將成為孩子們的遊樂好去處，一大片的綠廊帶可以提供小朋友去玩，而南科持續帶動就業與人口移入，對永康房市形成強大支撐，目前永康人口已接近24萬人，南科人口突破10萬人，兩地僅需20分鐘車程往返，透過高速公路與捷運路網，交通往來相當便利，永康是一個很棒的城市，它有完整的公共建設、交通以及教育，不只是南科的人會把它當作是首選，其實台南人也把永康，當作一個首選的居住之地。」

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 財經專家汪潔民指出，從永康到南科僅需20分鐘車程，永康不只是南科首選，也是台南人首選居住之地。

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永康房市備受矚目，欣雄建設在永康蛋黃區，推出全新建案「時代至上」，主打2-4房、24至60坪的產品規劃，格局方正、採光通透，地段緊鄰東區繁華機能，坐擁近6公頃探索公園綠意景觀，車程約10分鐘，就可抵達永康交流道、永康火車站，具備絕佳區位與交通優勢，鄰近東區但房價卻親民許多，展現強大的市場競爭力。

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 欣雄建設在永康蛋黃區，推出全新建案「時代至上」。

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

時代至上專案經理蔡嘉賢表示，「時代至上產品選擇多元，從2房到4房皆有，適合不同年齡層需求，全案共規劃92戶住家、3戶店面及96個平面車位，並設有迎賓大廳、健身房與咖啡吧等實用公設，兼具舒適與質感，基地鄰近探索公園及永康圖書館，生活圈涵蓋永大商圈、永康車站與永康交流道，生活機能成熟，相較東區，總價更容易入手，但機能與品質同樣齊備，是兼具實用性與未來潛力的理想選擇。」

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 時代至上專案經理蔡嘉賢表示，時代至上產品選擇多元，周邊生活機能成熟，相較東區，總價更容易入手。

▲台南置產聚焦永康核心 「時代至上」搶佔蛋黃精華區▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

隨著永康成為建商品牌積極布局的新熱區，「時代至上」以地段優勢、親民價格與綠意生活環境，成功吸引自住與置產族群目光，不僅滿足對生活機能與品質的雙重要求，也為市場帶來全新選擇。

【時代至上】
預約專線：06-2310-777
了解更多：https://reurl.cc/ek7d9R
接待會館：台南市永康區永華路及號永榮一街路口
投資興建：欣雄建設實業股份有限公司
建築代銷：湘澂國際有限公司

