月租2.1萬包水電！女空調開3小時被關掉　「再也不和房東住」

▲女子空調開2、3個小時之後，房東就會關掉空調電源。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

一名女子在新加坡租屋生活，住在租金900新幣（約新台幣2.1萬元）包水電費用的雅房，與房東老太太同住。只不過房東要求諸多規定，除了不允許使用冰箱、廚房，還限制使用空調，還會在女子開空調2、3個小時之後關掉空調電源，這一切讓女子忍無可忍決定搬走，直呼「再也不會和房東一起住」。

星洲網報導，女子去年8月底開始和這名老太太租房子，租期一年，也付了押金，平時會到處飛，每月在租屋處住的日子不會超過15天。她透露，在入住第一個月時，房東態度挺好，只是口頭提醒一天空調不要超過8小時，她覺得這項要求合理便答應了，「結果第2個月開始，在打開2、3個小時空調之後，（房東）總是關掉空調電源」。

女子稱，房東還有其他多項規定，像是用完洗衣機要立刻把衣服拿出來曬、冰箱不能放東西、不能在廚房煮東西，且房東認為當初租金開900新幣太過便宜。根據女子在網路上貼出與房東的對話截圖稱，房東稱，朋友們出租房子每月租金都是1200新幣，甚至1600新幣。

種種不愉快讓女子決定搬走，並在網路上發文，直呼「千萬不要在新加坡和房東合租！反正我再也不會了」。

此文一出引發網友討論，有人認為，是房東認為自己開出的租金太低，所以才百般挑剔逼房客搬走，以便將房子用更高的價格租出去。不過也有人稱讚自己遇到的房東，「我的房東人很好，只要用完記得關電、關水就好，沒什麼特別的事，都是你過你的，我過我的，時間到交房租，互不打擾」。