「重病男怕先死」房子急過戶...女友車禍亡！房產變別人的

網搜小組／劉維榛報導

律師蘇家宏指出，一對情侶因為男方突然罹患重病，為了怕女友將來孤立無援，手術前特地把房子過戶給她。結果手術雖然順利，卻等來命運的無情打擊，女方竟因車禍離世，反而變成男方與女方家人對簿公堂。對此，蘇家宏建議，可透過附條件贈與、信託或立遺囑等方式來保住權益。

律師蘇家宏在臉書透露，一對情侶同居，殊不知男方突然罹患重病，就怕女生未來會沒有依靠，於是在重大的手術之前，男生決定把名下的房子先過戶給女方，如果真的有什麼意外，至少女生還能住在他們熟悉的家裡。

蘇家宏說，捱過了漫長的手術，男生的手術非常成功，當他們以為一切終於可以恢復平靜的時候，然而，命運卻不給喘息機會，「女生卻因為一場車禍不幸離世。」諷刺的是，那棟本來希望能讓女方有所依靠的房子，卻讓男生與女方家人對簿公堂。

對於這個案例該如何預防與處理，蘇家宏則給予3點建議，包括附條件贈與、用信託方式保障居住權與立下遺囑。蘇家宏坦言，在愛情裡，想給對方保障的心意很珍貴，但現實告訴我們，當「法律關係」不足的時候，「法律安排」就是最重要的事情。

1. 附條件贈與

把房子贈與給對方，但在契約裡附上「條件」，來讓不同的狀況能有平衡的處理方式。

2. 用信託方式保障居住權

把房子放進「信託」裡，透過信託的制度保障彼此的居住權利。

3. 立下遺囑

安排有很多不同的方式，但其實最簡單的還是立下一份遺囑，安排好意外發生時的處理方式，兩個人都安排好，那麼就能雙向預防這樣的意外。