新青安貸得到「首購族快進場」　內湖房仲點名5字頭熱區

▲內湖站商圈有許多公寓，房價親民吸引首購族關注。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

政院宣布將新青安排除在《銀行法》72-2條外，確保「新青安貸得到」，首購型中古屋將受惠。天龍國台北市雖然整體房價高，但仍有「首購熱區」，像是內湖站商圈以公寓交易為大宗，成交單價僅5字頭吸引大量首購族，在地房仲建議把握房價盤整期，趕快進場。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森房屋內湖捷運加盟店副店長歐政良表示：「內湖捷運站為大內湖地區的正核心，除了交通便利，在地生活機能也相當充沛，商家林立又緊鄰湖光市場，吃喝採買一應俱全，此外還坐擁碧湖國小、內湖國小明星學區，且距離大湖、碧湖公園都不遠，相當宜居，房市指名度高。」

歐政良表示：「內湖坐擁台北市金門牌，但中古屋、尤其是公寓產品，房價對比於藍線、紅線的捷運站親民許多，中古大樓成交單價落在75~80萬元，3房總價2500~3000萬元；公寓單價則約50~55萬元，3房總價僅1500~1800萬元，相當好入手。」

▲內湖站商圈公寓成交單價50~55萬元，3房總價僅1500~1800萬元。（圖／東森房屋提供）

歐政良觀察：「內湖站商圈，也就是步行到捷運站10分鐘內的範圍，是相當熱門的首購熱區，區域由於開發得較早，屋齡普遍高，公寓成交占高達8成，其中大多是首購族，他們希望在有限的購屋預算中，進駐台北市，平常就靠公車、捷運通勤。」

歐政良指出：「從去年919央行第七波管制開始，房市不景氣，內湖站商圈市場狀況雖相對穩定，但買方呈現觀望，比較急著出售的屋主就會願意讓利，房價出現5~10%左右的修正。」

然而，歐政良強調：「日前政院宣布將新青安排除在《銀行法》72-2條的管制中，對首購族來說是一大利多，而內湖站商圈又以公寓首購族為主，預期過去這1年的房價修正可能很快就會消失，建議有剛性需求的首購客戶好好把握，趕快進場。」

不過，歐政良也提醒：「雖然政府讓『新青安首購族貸得到』的政策態度明確，消費者可安心出手，但仍要注意，現在銀行的鑑價保守，不一定能貸到8成，購屋族最好還是要準備更多的自備款，比較保險。」

▲歐政良提醒，現在銀行的鑑價保守，不一定能貸到8成，購屋族最好還是要準備更多的自備款。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招