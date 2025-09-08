ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

出售舊屋期限延長至18個月　信義：放貸資金仍有限

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲中央銀行8日出手鬆綁換屋族限制，針對實質換屋自住者的1年換屋期限，將出售原有房屋期限由1年延長為18個月。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張雅雲／高雄報導

繼打開「房貸水龍頭」後，中央銀行8日出手鬆綁換屋族限制，針對實質換屋自住者的1年換屋期限，將出售原有房屋期限由1年延長為18個月，可望稍稍舒緩「先買後賣」的壓力。信義房屋專家表示，雖然換屋族可鬆口氣，但關鍵仍是銀行可放款的資金有限。

央行8日公布，為達成信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求之資金規劃，央行決定調整換屋協處措施之出售原有房屋期限，由1年延長為18個月，且從去年9月20日（含）以後貸款案件均可適用。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，等於每月大概先買後賣切結1年出售的件數不到100件，顯示真正跟銀行簽切結的數量很有限。

曾敬德說：「此次央行放寬將出售時間延長到18個月，的確可以讓換屋族鬆一口氣，但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素。」

▲▼ 看屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲換屋族購屋現在最大的2個問題，就是貸不到、賣不掉，放寬至18個月，對房市整體買氣影響仍有限。（示意圖／記者張雅雲攝）

景文科技大學財務金融系副教授章定煊則分析，換屋族換屋現在最大的2個問題，就是貸不到、賣不掉，放寬至18個月，對房市整體買氣影響仍有限，尤其換屋族對於在18個月內，能否賣掉房子仍無把握，特別是若地段冷門、或非新青安購屋族會接手的物件，換屋族的售屋壓力依舊存在。

目前市場仍以適合新青安貸款的總價1500萬元內、具剛性自住需求的區域最受青睞，新青安族群的確能推升部分買氣，他直言：「政策確實化解了一部分賣不掉的時間壓力，但真正的問題還是在市場買氣，水龍頭要開大一點，換屋族才有把握換屋。」

關鍵字：房市中央銀行換屋族信義房屋貸款18個月

出售舊屋期限延長至18個月　信義：放貸資金仍有限

