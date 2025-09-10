老家沒人住「電費飆近26萬」！真相曝網傻眼：台電想集滿1千億？

▲原PO三合院老家已沒住人，但8月電費帳單竟高達近26萬元。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近期民眾陸續收到最新的電費帳單，就有一名民眾在臉書「爆料公社」發文表示，位於嘉義縣布袋鎮的老家已沒人居住，只有親戚偶爾會回去整理，而老家電費都採銀行自動轉帳扣款，直到親戚收到通知說戶頭餘額不足，才發現8月電費帳單高達25萬9千多元，讓他驚呼「真的讓人超傻眼」。貼文發布後引起熱議，網友大酸「台電會不會用這種方式募集滿1000億」。

「每期電費帳單使用銀行自動轉帳的務必留意！」該名網友在「爆料公社」發文表示，嘉義布袋老家是三合院，已沒什麼人居住，偶爾親戚會回去整理一下，但最近親戚收到通知，指自動扣繳電費的戶頭餘額不足，仔細看一下8月電費帳單，竟然高達25萬9457元。這讓他忍不住驚呼「又不是挖比特幣，這電費也太誇張了吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友曝帳單顯示電費高達近26萬元。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO後來實際到台電查詢，才發現度數被亂算，實際只要繳300多元。他也透露，同村子已有好幾戶的阿公、阿嬤已繳了上萬元電費帳單。

貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言表示，「真恐怖，還好有及時發現，不然就虧大」、「太離譜了吧」、「台電虧損幾千億的洞，原來要這樣補」、「台電會不會用這種方式募集滿1000億？」、「還好餘額不足，否則也不會發現被坑了」、「看得我想解除自動扣繳」、「正常度數大幅增加，不是都會提醒嗎」、「25萬大概是一個200間房左右的中型飯店」、「沒申訴的就當賺到了」、「台電負債累累，百姓多繳一點，貼補虧損」、「我們也有發生，真的很過份」。

延伸閱讀

▸ 寒心！家屬潛入辦公室「偷塞紅包進白大褂」 下秒竟舉報醫生收賄

▸ 鄧佳華獄中手寫信「切割簡簡」 狂示愛新對象：要全心付出的是妳才對

▸ 原始連結