房仲業家數首度下滑　專家：進入汰弱留強階段

記者陳筱惠／台中報導

過去幾年房市交易熱絡，帶動房仲業快速擴張。不過最新數據顯示，市場降溫趨勢已逐步反映在業者經營狀況上。內政部統計，截至8月底，全國不動產經紀業備查家數為9294家，較7月底的9301家減少7家，雖幅度有限，卻終結了自2023年1月以來連續31個月的增長。

中信房屋研展室副理莊思敏指出：「此次下滑雖屬微幅，但具高度指標性，顯示先前過熱的市場氛圍已明顯退潮。若買氣持續不振，房仲業恐將加速進入汰弱留強的淘汰階段。」

莊思敏補充：「由於退還營業保證金需時1至2年，備查家數的下滑速度可能落後於真實市況，實際市場的冷卻程度恐怕更甚於數據所呈現。」

回顧數據，去年11月以前，房仲業每月仍能增加40~50門市。不過自央行9月祭出第七波打炒房、銀行房貸限額上路後，交易量驟減，業者展店腳步也隨之踩煞車。

目前房仲業家數仍處於歷史高檔，市場「僧多粥少」，競爭壓力沉重。資深業者憑藉專業與財力尚能苦撐，但部分依賴投資客案源或現金流吃緊的門市，極可能率先退出市場；同時，原計劃展店的投資人也趨於保守，態度愈加謹慎。

不少房仲業者也私下透露：「自919過後，中古屋市場因貸款問題直接成為海嘯第一排，雖然到年初時買氣有稍稍回溫，但4月關稅大刀砍，加速交易冷凍，三溫暖式的信心，很大程度影響消費者。」

展望後市，莊思敏分析：「政策面雖釋出部分利多，包括行政院鬆綁新青安、央行延長換屋族出售舊屋期限等，但在房貸總量管制與信用管制未鬆綁前，房市難言樂觀。」

她認為，9月18日央行理監事會議將成關鍵觀察點，若政策未見調整，交易量難以回穩，房仲業恐持續面臨關店與轉職潮的壓力。

