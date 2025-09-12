ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄20年勞力士服務中心撤出　屋主秒開8113萬求售

▲▼ 勞力士 。（圖／記者張雅雲攝）

▲錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）在高雄唯一的服務中心，雖不賣錶，卻是南部唯一負責手錶的維修與保養服務的據點，開店至少20年，去年底無預警結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）在高雄唯一的服務中心，雖不賣錶，卻是南部唯一負責手錶的維修與保養服務的據點，開店至少20年，去年底無預警結束營業後，全台只剩台北還有服務中心，近期屋主捨棄金雞母，秒開8113萬元求售。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲勞力士高雄服務中心開店至少20年，店門口牆上還掛有象徵勞力士防水以及精湛工藝的掛鐘。（圖／翻攝自Google Maps）

勞力士服務中心專門用來保養以及檢修該品牌手錶，2002年進駐高雄中正四路的大樓店面，開店至少20年，店門口牆上還曾掛有象徵勞力士防水以及精湛工藝的掛鐘，已是在地知名地標之一。2024年底無預警關閉高雄服務中心，目前勞力士全台僅剩1間位於台北的服務中心。

在地人透露，勞服2002年進駐高雄中正四路，當時中正四路是高雄著名的銀行一條街，具金融街的產業群聚效益，帶動周邊店面行情水漲船高，勞力士服務中心也一開20年，陪伴不少錶迷從小到大。

▲▼ 勞力士 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中正四路是高雄著名的銀行一條街，具金融街的產業群聚效益。（圖／記者張雅雲攝）

勞服撤出不到1年，屋主就決定出售。根據銷售資料，該店位於1+2樓，屋齡26年，坪數198.53坪，開價8113萬元，換算單價40.87萬元。在地仲介表示，該店租金、實登均無揭露，預估月租金15~20萬元，換算投報率約2.2~2.9%。

永慶不動產高雄至真博愛加盟店業務陳嚥鈴表示，目前區域租金行情，樓店月租金單坪落在1500~2000元，在價格部分，屋齡約25年樓店，目前行情約落在單價50萬元上下；若是屋齡10年內的樓店，單價則已站上70萬元。

由於該區為早期發展的成熟商圈，具備足夠消費力，沿線店面出租率高，區域最受歡迎的產品為10年內住家大樓，成交價帶落在每坪35~40萬元。

  勞力士服務中心舊址小檔案
位置 中正四路
開店時間 2002年
歇業時間 2024年12月
坪數 198.53坪
開價 8113萬元

▲勞力士服務中心舊址小檔案。（ETtoday製表）

陳嚥鈴分析，近年主流為低總價住家大樓，店面市場被嚴重低估，開價幾乎與住家相差無幾，值得注意的是，中正路屬於「亞洲資產管理中心」專區內，吸引多家銀行與金融機構進駐，後續將持續帶動區域店面需求。

不過，目前市場受信用管制及國際關稅不確定性影響，高資產族群多傾向保留現金，買氣暫時觀望，等到台美關稅情況明朗後，金融業或企業總部若有剛性需求，勢必還是會進場。

關鍵字：高雄勞力士服務中心歇業出售中正四路

