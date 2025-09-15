詐騙集團奪產連環計曝光！靠「預告登記」設局　屋主一簽被鎖死

▲「地面師」詐騙日漸猖獗！為保障不動產交易安全，民眾可至地政事務所申辦「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」及「指定送達處所」三項防詐利器。（圖／ETtoday資料照）

記者陳致平／新北報導

有鑑於不動產詐騙頻傳，詐騙集團常利用民眾對制度和法條的陌生，行騙手法常結合私人「抵押權設定登記」與「預告登記」一併辦理，藉此控制受害者的房產。為防止詐騙集團連環計，「地籍異動即時通」服務近期再添新功能，將「預告登記」納入通知範圍，進一步保障民眾的不動產安全。

汐止地政事務所表示，詐騙集團為了全面掌控被害人，除了要求辦理不動產抵押登記，還會同步申請預告登記。然而，許多人對「預告登記」的用途並不熟悉，往往因此失去警覺。一旦完成預告登記，受害者的不動產便會被設下處分限制，未來若想進行任何買賣或設定，都必須取得預告登記權利人（也就是詐騙集團）的同意，讓受害者處於極度弱勢的處境。

汐止地政事務所主任歐彥熙強調，「地籍異動即時通」申辦手續簡便且完全免費。他指出，已有不少成功案例，民眾在接獲地政機關的即時通知後，能迅速前往事務所阻止不當交易，保住自身資產。他呼籲尚未申請的民眾盡早辦理，已申辦者則無需重新申請，服務會自動升級。

歐彥熙進一步說明，統計2024年汐止地政事務所的「地籍異動即時通」申請總數，相較於2023年已增加8倍。而今年上半年的申請量更比去年同期成長了約2.5倍，顯示出大眾防範詐騙的意識正在提高，鼓勵更多不動產所有權人善加利用，共同守護自身財產。