預售案場來人回升5成　代銷：政府挺首購房市漸解凍

▲代銷業者觀察，屋民眾慢慢覺得政府有心要協助自用型民眾購屋貸款，案場來人量有增加趨勢。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

9月4日政府鬆綁新青安房貸限制，第一個週末許多代銷案場來人量並無明顯走升，但代銷業者觀察，民眾慢慢覺得政府有心要協助自用型民眾購屋貸款，第二個週末來人量有增加趨勢，且隨台股站上2.5萬點，高資產族群出來看房，這是房市慢慢在解凍的現象。

行政院9月4日拍板，確定將新青安放寬，不計入《銀行法》第72-2條天條限額，打開房貸水龍頭，但當週末不少案場都傳出「來人量並無明顯增加」、「消費者還是呈現觀望」等等。不過又過了一週，在這13、14日週末，部分案場稍微動起來了。

愛山林副董事長張境在表示：「本週假日來看屋客人有增加趨勢，繼上週金管會將新青安不納入《銀行法》72條之2，央行也延長換屋切結18個月，台銀也率先表態盡快處理自用型貸款問題，讓購屋民眾慢慢覺得政府有心要協助自用型民眾購屋貸款。」

另外，張境在表示：「上週台股突破25000點，創歴史新高，近期也發現高資產族群出來看房，這是房市慢慢在解凍的現象，後續走勢將持續觀察。」

▲政府鬆綁新青安，顯示出政府照顧首購族、打炒房不打房的態度明確。（示意圖／ET資料照）

創意家副總柯仲武表示：「政府鬆綁新青安政策出的週末，小朋友才剛開學，家長可能稍微忙碌一些，市況也需要醞釀，到了第二個週末來人量確實明顯上升，以創意家的案場來說，增加約5成左右。」

柯仲武表示：「政府鬆綁新青安，整體的房貸水位還是有限，但至少也顯示出政府照顧首購族、打炒房不打房的態度明確，對房市氛圍還是有一定程度的幫助，給予自用族信心。」

柯仲武觀察：「在去年919第七波管制之後，房市歷經了一整年的低谷，現在終於有好的消息出現，實質對市場的幫助有多大需要觀察，但至少可以確定的是，房市最低迷的時期已經過去，至少有剛性需求的客戶越來越敢出手了。」

