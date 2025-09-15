南部最後一家「快時尚女包」熄燈　屋主秒開4.8萬招租

▲高雄最後一家「天藍小舖」位於新堀江，開店至少10年，沒想到無預警全館出清。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣平價包包商「天藍小舖」，1999年從士林夜市擺地攤起家，線上、線下都風靡一時，全盛時期衝上年營收破億，高雄最後一家「天藍小舖」位於新堀江，開店至少10年，沒想到無預警全館出清，8月底連南部最後一家實體門市也熄燈，屋主秒開4.8萬元重新招租。

「天藍小舖」全盛時期全省超過10家實體門市，年營收破億元，在高雄的新堀江門市，根據《Google Maps》顯示，開店至少10年，是不少學生族群必逛小店，沒想到8月底突傳出全館出清、一件不留，最後一間門市正式熄燈，根據該公司官網顯示，目前全省還有4間門市營業中，實體門市最南只到嘉義。

▲根據Google Maps顯示，該店位於新堀江，開店至少10年，是不少學生族群必逛小店。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介透露，該店位於文橫路167巷，租賃、買賣實登均無揭露，1樓建坪約18坪，屋主秒開整棟4.8萬元招租。

永慶不動產市府興中加盟店協理柳柏壽表示，文橫路167巷昔日是新堀江人潮鼎盛的時尚商圈，最熱鬧的五福路店面為前路後巷，人潮可穿越五福路店面直達167巷，堪稱「黃金動線」，15年前租金甚至可達每月8~10萬元，以18坪店面為例，等於每坪約5000元，目前月租金行情約落在5萬元上下，相當於每坪2700元，租金下滑超過4成。

▲最熱鬧的五福路店面為前路後巷，人潮可穿越五福路店面直達167巷，堪稱「黃金動線」。（圖／記者張雅雲攝）

相較最早發展的167巷，新堀江文橫路143巷發展相對較晚，因此店家經營業態較潮流，目前多為韓流店家，現階段租金行情反而高出一截，同樣條件店面，月租金達7~8萬元，較167巷高出3~4成，人氣與租金雙逆轉。

天藍小舖舊址小檔案 位置 文橫路167巷 營業時間 10年 歇業時間 2025年8月 坪數 1樓 18 坪 租金 整棟 48000 元/月 區域租金行情 文橫路167巷單坪 2700 元/月

▲天藍小舖舊址小檔案。（ETtoday製表）

柳柏壽分析，167巷雖然地段佳，但因業態更新慢，多為傳統服飾、飾品，吸引力不敵潮流韓系店，加上屋主多數「惜售」，15年前入手價約4000萬元，如今市價約2000~2500萬元，屋主寧可收租也不願賠售，因此交易量長年低迷。

不過，高市府近年針對玉竹、新堀江商圈推出租金與裝潢補貼，並進行街景改造；同時，興富發、仰德、永信等大型建設公司也持續在新堀江商圈獵地，整體量體並不小，未來新推案陸續完工後，人口紅利帶動下，屆時新堀江商業活動也會增加，帶動周邊店面效益更活絡。

