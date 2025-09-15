租賃修法逼走「佛系房東」　有心人醞釀漲起來放

▲內政部日前表示將於月底提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修正，重點包含保障房客3年租期，限制續約租金漲幅（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

為提升房客權益，內政部日前表示將於月底提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修正，業者憂新制若真上路，房東退場恐推高房租，也有部分房東面臨續約，打算漲起來放，另外也有業者認為一刀切恐助長黑市。

內政部日前表示將於月底提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修正，希望保障租屋族能穩定安居，避免因部分房東不合理漲租、限制續約條件或拒絕申請租金補貼等情形。但消息一出，已有房東開始預期心態，傳出告訴房客要漲租30%，尤其是面臨到正要續約的房東，乾脆先漲起來放。

對此，愛租屋租屋管理執行長李婕絲認為：「政策初衷是保障房客權益、穩定租屋市場，但多年服務第一線的我們認為，若修法過度偏向單一方，反而可能引爆『供給下降、房租逆勢上升』的惡性循環。」

李婕絲指出，新法房東出租彈性將大幅降低，不少「佛系房東」可能被迫退出市場，轉向短租或直接出售資產，導致租屋供給量減少，房租反而有上升風險，與政策初衷背道而馳。

▲新法房東出租彈性大幅降低，業者認為不少「佛系房東」可能被迫退出市場，轉向短租或直接出售資產。（圖／資料照）

此外，投資人信心也可能受挫。台灣過去吸引大量港資、星資、日資及台商迴流，但過度管制恐讓國際資金感受到資產靈活性下降、投資報酬率受壓縮，轉而將資金移往新加坡、杜拜、曼谷等租賃政策更開放的市場。長期下來，台灣房地產、就業與金融體系都可能承壓。

與國際趨勢相比，新加坡透過稅務優惠鼓勵長租，杜拜市場完全自由競爭，日本則以「建議漲幅」取代硬性限制，皆能兼顧投資與居住穩定性；反觀台灣若修法過嚴，恐讓市場競爭力逐步下滑。

李婕絲坦言：「並非反對保護房客，而是反對過度傾斜。」她指出：「市場上有許多退休夫妻靠租金生活、小房東背著沉重房貸打平成本，也有年輕房客努力打拚只為能在台北、台中住得起。政策若只顧一方，最後受害的會是整個市場。」

金箍棒智慧物業管理創辦人田智娟則指出：「租賃市場受眾多元，從學生套房、家庭住宅到服務式公寓，提供的設備、服務及租賃模式差異極大，若僅以單一指數或偏頗的統計資料作為漲幅限制依據，恐怕會帶來新的風險。」

▲也有業者認為租賃市場受眾多元，從學生套房、家庭住宅到服務式公寓，提供的設備、服務及租賃模式差異極大，若僅以單一指數或偏頗的統計資料作為漲幅限制依據，恐怕會帶來新的風險。（圖／資料照）

田智娟認為：「在租賃上不同業態被同質化對待，削弱市場的自然彈性，無法反映差異化成本。其次正規業者，尤其是合法報稅的小房東，可能因統計偏差而承受不合理限制。最後過度僵化的規範，反而可能促使市場轉向黑市或灰色租賃模式，讓政府原本希望建立的制度秩序被破壞。」

租屋市場牽涉面廣，應避免單純以「數位」定生死，而是建立一套能因應多元需求的彈性機制，才能真正兼顧房東與房客利益。

