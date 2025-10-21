38歲網紅「擁有500間房」親揭致富關鍵　21歲買下第一間

▲企業家兼網紅阿里夫自爆手中擁有400至500間房子。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞知名企業家兼網紅拿督斯里阿里夫蘇克里（下稱阿里夫）在TikTok直播中大方公開自己的「房產帝國」，直說手中其實擁有400到500間房子，甚至多到連自己都記不清楚，這都是因為當年有抓準機會，才得以逐步累積龐大資產。此言一出引發網友熱烈討論。

中國報、星洲網等報導，阿里夫的這一切是從年輕時期就開始布局，從小時候就開始對買房產生興趣，早在21歲那年就買下了人生第一間房，而且當年的房價與現在相比，簡直是天壤之別。

「以前的房子真的很便宜」，阿里夫說明，他的第一間房子位於本查阿南（Puncak Alam），當年入手價只要9萬9000令吉（約新台幣76萬元）。正是因為當年抓準了房價尚未飆漲的時機，讓他得以持續累積資產，一步步建立龐大的房產王國。

阿里夫的這番言論迅速在網路引發熱烈討論，許多網友對阿里夫的成就感到讚嘆，也有人覺得他是明智理財與長遠規劃的典範，有眼光，選擇投資現在正在升值的房地產。