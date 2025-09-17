ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中央首推「婚育宅」　規劃909戶！房型、租金曝光

▲。（圖／翻攝自國家住都中心）

▲台南市東區新都安居A設有621戶。（圖／翻攝自國家住都中心）

記者許凱彰／綜合報導

國家住宅及都市更新中心第三季第2波中央社宅15日正式受理線上申請，本次2案共計909戶，分別為桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，均保留20%戶數提供新婚2年內夫妻、育有學齡前兒童的家庭優先入住；另保留軍警消名額，供軍職人員、基層警消及其眷屬申請。

國家住都中心表示，這波釋出的社宅配合內政部最新婚育宅政策，針對「新婚」或「育有學齡前幼兒」家庭，以申請日為準，申請人只要符合2年內登記結婚、育有學齡前幼兒或領有孕婦健康手冊的婚育家庭，並檢附相關證明文件，經審查合格及中籤後，即可優先入住。此外，育兒家庭的社宅租期最長可達12年。

國家住都中心提醒，申請受理期間至10月14日，採24小時線上申請制，並提醒符合資格者可跨縣市申請社會住宅。例如設籍台南市、在桃園市工作的民眾，且所得、財產也符合標準，可以同時申請台南市的「新都安居A」及桃園市的「慈文安居」，如果兩處都中籤，僅可以選擇一處簽約入住。

▲▼婚育宅租金房型。（圖／國家住都中心）

▲桃園、台南2處婚育宅租金、房型與申請資格。（圖／國家住都中心）

第三季第2波招租社宅位於桃園市及台南市，其中，台南市的「新都安居A」也是台南市第一處中央直接興辦社宅。兩案預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住。

桃園市桃園區「慈文安居」共288戶，由國防部提供土地興辦社宅，特別保留30%戶數，優先照顧軍職人員，另提供5%戶數保留給警消人員申請，房型規劃為套房、二房及三房型，租金含管理費6,220元起。

台南市東區「新都安居A」共621戶，除保留16戶作專案出租，引進更多社福資源；也保留至少8%戶數供軍警消人員優先申請，房型規劃有套房、二房及三房型，租金含管理費4,630元起。

 

