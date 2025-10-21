看房被絕美泳池吸引　下訂後一算「每月管理費破萬」！他後悔了

▲原PO見超美泳池心動了。（示意圖／取自免費圖pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

剛買下人生第一間房子本該是件開心的事，但一名網友卻在下訂後陷入「管理費焦慮」的狀況，他坦言，在溫哥華看房，因為公設很美，所以很快就下訂了，但仔細一算，管理費加上房屋保險，每月就要支付超過2萬5千元的費用，讓他壓力爆棚，貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，在溫哥華看房時，被漂亮的游泳池跟健身房吸引，立刻下訂一間實坪25坪的小兩房+1室，結果每月光是管理費加上房屋保險，須支付超過2萬5千元的費用，瞬間倍感壓力，「我真的付得起這管理費嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，雖然房子出租可開價至月租10萬元，但若選擇出租，在附近找另外租一間租金約5萬元的房子自住，「扣完稅後，竟然幾乎是負的，越想越覺得有可能被套牢了。」

他也坦言，對於買房沒有經驗，下訂之後超級後悔，「其實設施仔細想想，不可能常用，所以真的是我這種的才會中招，沒經驗的就被宰殺，當作上一課。」

貼文曝光，掀起網友討論，「只是下訂而已，趕快退掉，及早發現才不會越賠越多吧」、「我個人是不太會去為那個噱頭買單，你隨便找月費到兩千的健身房就全方位頂了，還包盥洗，說不續約就停損，但買公設你用不用都得付錢，付的還比月費制多，除非房子本體很優秀，那多的公設一起買當成福利」、「看房的經驗是公設多的一律不看，根本不會去用，都是多繳管理費而已。」