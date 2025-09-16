「陽台加建鋁窗」將計入房屋稅？　網炸鍋：又要搶錢！

▲在財政部稅務入口網，一則公告訊息以「陽台外圍加建鋁窗應課徵房屋稅」為題，讓不少網友炸鍋。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在財政部稅務入口網，一則公告訊息以「陽台外圍加建鋁窗應課徵房屋稅」為題，讓不少網友炸鍋，而今（16）號此則消息也引起熱議，稅務局說明，房屋陽台加建鋁窗，與原主建物外牆間隔成房間合併連貫使用，已非屬陽台，其違建在未拆除前，原陽台部分會被併入計算建築面積並核課房屋稅。

根據財政部稅務入口網，由台中市政府地方稅務局沙鹿分局發布「房屋稅以附著於土地之各種房屋及增加房屋使用價值之建築物為課徵對象，無照違章建築房屋，自不例外，仍應依法課徵房屋稅。」

對此，稅務局進一步說明，房屋陽台加建鋁窗，與原主建物之外牆間隔成房間合併連貫使用，已非屬陽台，其違建在未拆除前，原陽台部分會被併入計算建築面積並核課房屋稅。稅務局也提醒，雖然繳了房屋稅，也僅是納稅義務的履行，並不能讓無照違章建築房屋變成合法。

▲台中市政府地方稅務局沙鹿分局發布關於房屋稅消息引起熱議，目前該則公告已下架。（圖／讀者提供）



不過詢問實際定義，稅務局表示，應是指陽台加建「具牆壁功能的封閉式鋁門窗」，在定義部分沒有說明清楚，該公告將會先行下架。

對此，家中為防止雨水潑濺而裝設鋁窗的賴小姐說：「覺得不合理，單純陽台用途，僅是為防雨水潑濺而已，而且只要是一定屋齡的幾乎都有這個問題，從文字上看不出來定義是什麼，只覺得中華民國真的萬萬稅。」

不動產業者說，房屋課稅現值計算方式為核定單價×面積×（1-折舊率×折舊年數）×房屋街路等級調整率（路段率），所以光是一個面積變動，就會影響整個納稅金額，以平均陽台面積約2坪計算，其實會影響不少納稅人。





▲陽台加建「具牆壁功能的封閉式鋁門窗」將計入房屋稅範疇。（圖／記者陳筱惠攝）

過去對陽台要課稅的定義為「陽台面積合計超過主建物加公共設施面積的1/8，或陽台、屋簷及出入口雨遮突出建築物2公尺部分的面積，屬於課稅範圍。」不過業者點出，房屋稅為地方稅，若內容為僅限台中市，那則有失偏頗。

