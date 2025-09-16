租屋處只放冰箱、電視各1台　用電141度「電費破3千」他傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

夏天用電最怕電費破表，有網友在爆料公社表示，他租一間透天分租套房，房間裡就一台小冰箱、電視，白天睡、晚上出門，卻在7月、9月分別被收2354、3450元電費，懷疑房東母子將自己的電費讓房客們分攤，「他們母子住的，也要我們4樓的幫她付合理嗎？」話題引發討論。

有網友在爆料公社APP吐苦水，稱租住5樓透天分租套房的4樓其中某間，房東跟他成年的兒子疑似住在5樓的前後兩間房間。用電方面，房東稱4、5樓共用同一電表，他在7月用電177度，被收2354元、9月用電141度，卻被收3450元，直呼「這樣收電費合理嗎？」

他自述房內只有小冰箱與電視，白天睡晚出門，卻被分攤到高額電費，懷疑房東母子住在5樓、太陽能熱水器也吃5樓電，等於4樓租客一起買單。原PO忍不住求問，「一年合約能否提早退租？該找哪個單位幫忙處理？」

貼文引發討論，許多人紛紛搖頭，「惡房東很多，有的電錶（叫水電師傅裝分錶）轉盤是正常轉速好幾倍，開一台電風扇跟電視轉盤轉速（轉盤上有一段黑點，眼睛要看就跟不上了）」、「我家冷氣不關也是這個價」、「1度十幾塊也太誇張。」

也有網友建議，「冰箱有問題的話，那個電費非常可觀，我親身體驗過一次」、「可以冰箱，電視都插頭拔掉一個月看看，是不是房東用電就知道了。」

經濟部提醒，若民眾發現電費異常，可撥打24小時客服專線1911或向各區營業處反映，台電將派員複查電表，並重新計算電費，多退少補，不會影響用戶權益。