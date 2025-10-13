分租遇恐怖房東！擅闖房間「翻找洗衣籃」　女嚇到崩潰搬離

▲房東陳男趁房客邱女不在時，擅闖邱女房間翻找洗衣籃。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名邱姓女子控訴，她於112年8月起向房東陳男分租一間房間居住，未料113年6月某日，邱男卻趁她不在家時，未經同意擅闖她房間，並翻找洗衣籃，邱女為此備感心理壓力、恐懼，還得另覓租屋處居住，生活大受影響，因此提告求償精神撫慰金11萬7000元。台北地院法官審理後，判陳男賠償4萬5000元。全案可上訴。

判決書指出，陳男自112年8月份起，將其名下房屋的其中一間房間分租予邱女，但113年6月份，陳男卻在未經邱女允許下，趁她不在家時擅自進入其房間內，並在洗衣籃中翻找搜索。邱女得知後精神崩潰，從此不敢一個人居住，也害怕陳男會來找她，平常睡覺也睡不好，即便另覓租屋處搬離，但工作仍然大受影響，因此提告並求償精神撫慰金11萬7000元。

對此，陳男對於犯行不否認，但辯稱雖然他犯下「非法搜索罪」，但並未對邱女人身安全造成直接損害，且他身為房東，是害怕該房間發生火災會影響所有住戶人身安全，一時失慮才會翻動邱女私人物品，並非計畫犯罪，且他有表達與邱女達成和解之意願，認為本件中並非不法侵害邱女人格法益而達重大情節之程度，因此邱女請求精神撫慰金並無依據，縱使判賠，邱女請求金額也應酌減。

北院法官審酌，本案刑法部分，陳男已遭依非法搜索罪判處2月徒刑，得易科罰金，勘認情結為真；且陳男也自承未經允許進入房間翻找洗衣籃，已侵害邱女權益，邱女自得請求陳男負起損害賠償責任。法官審酌邱女精神痛苦、陳男收入及犯行細節等一切情狀，判陳男賠償精神撫慰金4萬5000元為適當，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。可上訴。