「金龍風暴」週年房貸申辦量大減3成　新竹市首當其衝

▲▼ 台中,南投,草屯,預售案,市郊,交流道,閘道,交通,房價,房市，預售屋,帶看 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯徵中心六都及新竹等都會區去年Q3至今年Q2的房貸數據變化，可發現申貸樣本數普遍減少約3成7，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

央行將於今召開理監事會議，而19日也是央行第七波管制滿週年，民眾最關心的是房市政策是否鬆綁？不過實際調查數據，聯徵中心六都及新竹等都會區去年Q3至今年Q2的房貸數據變化，可發現申貸樣本數普遍減少約3成7。最明顯的變化就是量大縮，反應房市交易急凍的現象。

根據聯徵中心數據顯示，第二季的申貸樣本數與去年Q3相比，普遍減少約3成。首當其衝的為新竹市銳減5成，其次則是台中市減幅也突破4成，同時台中市也是樣本數量減少最多的城市，觀察七都無一倖免，4個季度交易量不斷蒸發，也反應房市交易急凍的現象。

交易量跌，主因與央行要求銀行針對不動產放款進行自主管理，使銀行房貸放款趨於保守正相關，也讓多屋置產較旺、資金需求高的都會，以及重劃區新案交屋潮大的縣市，鑑價金額、放款成數與貸款利率等條件，都比去年嚴峻，申貸樣本數的量縮幅度也最為明顯。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 近1年聯徵中心六都及新竹等都會區各項指標資料一覽表（上）、申貸樣本數銳減表（下）。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而房貸利率變化，從去年Q3至今，整體平均貸款利率呈現上升趨勢，但增加幅度不大，且大部分地區的平均貸款利率都在2.5%以下，數據表現與實際市場感受頗有落差。

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「在放款水位受限下，各大行庫以價制量，透過拉高房貸利率，來軟性勸退客戶，所以為了爭取盡速核貸，不少買家只好接受較高的利率，使近1年來的房貸利率節節攀升，除了政策性優貸外，一般市場上的房貸方案，利率普遍都從2.6%起跳，甚至還有開出3%以上的案例出現。」

但數據上的平均房貸利率增加幅度卻不多，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章點出：「關鍵就在於新青安的低利淡化統計！政府的打炒房政策雷厲風行，讓新青安自住客成為打炒房時代的房市主力，平均貸款成數及利率的數據表現，也受到新青安的支撐，與市場實況略有差異。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新青安上路核貸數據一覽表。

實際觀察新青安政策上路以來，申貸戶數逼近13萬戶，大多集中在2024年放貸，與總量相比佔額並不算少數，因此拉低市場利率表現。

陳定中也點出：「從數據上來觀察，大部分都是按照政府期待的房市冷卻進行，包含利率走揚、貸款成數略減、銀行放款鍵估值保守，另外值得注意的是，民眾購屋總價帶，加上近期完工交屋申辦貸款的新案利多，購屋坪數與去年相比也略有下修。」

