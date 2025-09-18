央行管制沒鬆綁！　莊孟翰：房市恐現硬著陸

▲今（18日）央行理監事會議出爐，此次不降息、不降準，且未鬆綁房市信用管制措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

日前政院將新青安排除在《銀行法》72-2條外，讓房市傳出久違的好消息，原本金融圈盛傳央行可望豁免新青安免計入放款集中度，水龍頭才有效開大，不過今（18日）央行理監事會議出爐，此次不降息、不降準，且未鬆綁房市信用管制措施。

淡江大學產業經濟學系的副教授莊孟翰表示：「國內進入大量新建案完工交屋潮，若房貸持續緊縮，會產生重大危機，中小型建商倒閉、購屋交屋糾紛案例將不斷上演，央行也深知這點，因此2025年第三季理監事會議，不可能再祭出第八波管制。」

莊孟翰表示：「政府承受『貸不到款』的輿論壓力也一定不小，因此先前政院才將新青安排除在《銀行法》72-2條外，但面對交屋量越來越大的壓力、也為了避免讓房市硬著陸，認為央行在2025年第三季理監事會議要釋出部分的放寬動作。」

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示：「房貸緊縮的壓力，最主要不是來自於《銀行法》72-2條，而是不動產放款集中度，而央行沒有將新青安排除在不動產放款集中度外，顯示央行保持高度的金融風險意識，房市低迷的情況仍會持續下去。」

章定煊表示：「近年來台灣房地產持續超額供給，房地產這顆球一路膨脹，膨脹到銀行體系背不下去，央行才出手，老實說太慢了，因此現在也無奈採取更強硬的措施，來穩定金融市場穩定，相對地也可能波及到自用首購客戶。」