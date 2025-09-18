ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行管制沒鬆綁！　莊孟翰：房市恐現硬著陸

▲▼中央銀行召開理監事聯席會，會後記者會中總裁楊金龍宣布利率維持不變。（圖／記者湯興漢攝）

▲今（18日）央行理監事會議出爐，此次不降息、不降準，且未鬆綁房市信用管制措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

日前政院將新青安排除在《銀行法》72-2條外，讓房市傳出久違的好消息，原本金融圈盛傳央行可望豁免新青安免計入放款集中度，水龍頭才有效開大，不過今（18日）央行理監事會議出爐，此次不降息、不降準，且未鬆綁房市信用管制措施。

淡江大學產業經濟學系的副教授莊孟翰表示：「國內進入大量新建案完工交屋潮，若房貸持續緊縮，會產生重大危機，中小型建商倒閉、購屋交屋糾紛案例將不斷上演，央行也深知這點，因此2025年第三季理監事會議，不可能再祭出第八波管制。」

莊孟翰表示：「政府承受『貸不到款』的輿論壓力也一定不小，因此先前政院才將新青安排除在《銀行法》72-2條外，但面對交屋量越來越大的壓力、也為了避免讓房市硬著陸，認為央行在2025年第三季理監事會議要釋出部分的放寬動作。」

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示：「房貸緊縮的壓力，最主要不是來自於《銀行法》72-2條，而是不動產放款集中度，而央行沒有將新青安排除在不動產放款集中度外，顯示央行保持高度的金融風險意識，房市低迷的情況仍會持續下去。」

章定煊表示：「近年來台灣房地產持續超額供給，房地產這顆球一路膨脹，膨脹到銀行體系背不下去，央行才出手，老實說太慢了，因此現在也無奈採取更強硬的措施，來穩定金融市場穩定，相對地也可能波及到自用首購客戶。」

央行理監事會議房市信用管制放寬新青安

楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一次看

央行總裁楊金龍今（18）日理監事會後宣布利率維持不變「連6凍」，同時房市未向外界預期「開水龍頭」，楊金龍自爆授信集中度監管為期2年，面對外界認為央行與行政院、金管會作風不同很勇敢，楊金龍表示，行政院在講說「水龍頭開大一點」，但是「過濾網」也要注意，他認為這是「合適的決定」。

3小時前

央行政策不動如山　房仲：LESSON還不夠「新聞稿埋伏筆」

今（18日）央行召開Q3理監事會議，針對房市按兵不動，水龍頭未進一步打開，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲的看法。

3小時前

搶先反應Fed降息！　美國房貸利率驟降至3年新低

聯準會（Fed）17日宣布降息，在預期降息心理下，美國房貸利率16日便出現大幅下降，30年期固定房貸平均利率驟降至6.13％，創下自2022年底以來新低，引發房市與投資界高度關注。

3小時前

距高鐵10分鐘！台中社宅+1　完工時間曝

台中市南屯區的「春社安居B」日前舉辦動土典禮，據了解這是南屯區的第2處社會住宅，交通和生活機能便利，離台中高鐵站僅須開車10分鐘，預計2029年完工後將為在地提供392戶住宅單元。

4小時前

房市後勢不大妙？專家：下半年預售屋解約、斷頭四起

去年央行啟動第七波信用管制措施以來，房市一夕變天，住商機構據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率（借款人未能按時償還購置住宅貸款的比率）2024年第4季達0.07%，為歷史第2低，台南、高雄微幅增加。

4小時前

快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁

中央銀行今（18）日召開2025年第3季理監事會議，一如外界預期確定利率維持連6凍，至於市場關切房市選擇性信用管制，此次央行並未鬆綁。

4小時前

租屋處「瀰漫刺鼻臭味」持續1個月！他抬頭看天花板　見超噁一幕

要找到滿足居住需求和資金適合的房子相當不容易，一名網友表示，住進新租屋處一個月，每次進房都會有種刺鼻的強烈感，才發現房子竟是「三手菸房」，以為天花板、窗戶是因為老舊所以泛黃，其實都是因為抽菸導致，跟房東反映，但對方卻表示已經有清理過，若原PO要再找人清理，不會幫忙出錢。

4小時前

爸幫出900萬頭期款！老婆「1原因」不願分攤家用　網搖頭：賣掉吧

「我想問就算今天沒有買房，難道租房子不用租金嗎？」一名網友發文表示，他和老婆買房時，選了超出預算的房子，所以後來爸爸就幫忙出了900萬元的頭期款，而房子則是買他的名字。只是沒想到，兩人婚後的開銷幾乎由他負責，只要想請老婆幫忙，對方就會提起這件事，「說房子是我的名字，為什麼要幫忙？」貼文曝光後，引起討論。

5小時前

「王品排餐」南部旗艦店房東換人　投資公司1億拿下

高雄最早的「TASTy西堤牛排」中山店開店24年，4年前改裝後，成為南部旗艦店，深受年輕族群與家庭喜愛。根據實登公佈，屋主捨金雞母，7月出現轉手，新買家背景為投資公司，以1億元入手，專家分析，中山路沿線不少撐過疫情的老店，單坪租金約800~1500元。

6小時前

