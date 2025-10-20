想一起買房！男友卻堅持「自己買」她無奈　網見1關鍵力挺：人超好

▲原PO想和男友一起買房。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

如果雙方收入都不錯，會一人買一間房，還是一起買一間房？一名女網友發文表示，她原本以為和男友已有共識，要一起努力購屋，但沒想到男友卻堅持要各自買房，還說她的錢應該留著保障自己用，因此她就想知道，這種狀況溝通有用嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「與男友無買房共識怎麼辦」為標題發文，提到她和男友的收入都不錯，且都有存款，如果要共同買房並不困難。由於雙方平常會聊到相關話題，所以她一直以為兩人有「一起買房」的共識。然而，後來在討論房子要寫誰的名字時，男友卻說要寫自己。

原PO聽聞當下追問，那她呢？結果男友卻說她也可以買，兩人各買一間。男友還說，原PO可以住他那間，而原PO買的房子則出租。原PO表明自己想要的，是兩人一起努力、一起買房，但男友卻堅持要「自己買」，甚至還說她的錢應該留著保障自己，因此她就想知道，這種情況溝通有用嗎？

不過貼文曝光後，網友則一面倒表示，「他就不想要跟你一起共同持有不行嗎？不要PUA人家好嗎？他都願意自己買、讓你住了」、「自己買自己的很難理解嗎？為什麼要把事情複雜化」、「我覺得他完全沒有錯耶，你的資產你可以自己運用啊，他想買房，如果你也想，那就各自買自己的，他怕後面搞到要分開，一起持有很麻煩，要是他想賣而你不想賣怎麼辦」。

還有網友直呼，「男友人超好了，還讓你買房出租住他那，他是現實層面同時又讓你有房」、「這麼好的男友要去哪裡找，他買房給你住，你買房出租賺你自己的」。