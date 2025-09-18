ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行政策不動如山　房仲：LESSON還不夠「新聞稿埋伏筆」

▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

▲今（18日）央行召開Q3理監事會議，針對房市按兵不動，水龍頭未進一步打開。（圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

今（18日）央行召開Q3理監事會議，針對房市按兵不動，水龍頭未進一步打開，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲的看法。

中信房屋：

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「雖然近期房市交易量大幅下降，但房價仍未出現明顯回調，加上國內經濟景氣尚可，央行暫無降息壓力，房市信用管制短期內也無鬆綁之急迫性。」

莊思敏表示：「央行自去年起，透過不動產放款總量管制及第七波選擇性信用管制，引導市場回歸理性，以達成房市軟著陸，目前政策才初見成效，央行自然不會輕易放寬相關調控，以免再度助長炒作風氣，導致前期努力付諸流水。」

永慶房產集團：

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「川普對等關稅政策於8月正式落地實施，對於國內各產業的影響陸續發酵中，尤其是製造業、傳產為重災區，近期無薪假人數2周內翻倍增長，顯示關稅的影響正要慢慢浮現，內需的零售、餐飲與房市交易也連帶受衝擊，後續房市表現仍需密切關注整體經濟局勢的變化。」

台灣房屋：

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「房貸荒讓金管會鬆綁銀行法的放款天條，對於新青安開綠燈，使外界預期央行應會跟進放鬆房市管制，但央行卻如鐵板一塊，沒有任何調整，讓各界的期望落空。」

張旭嵐表示：「房市的信用資源仍緊縮，等不到活水挹注，所以年底旺季不旺，市場短期內依然會處於『量縮價緩』的築底盤整。」

住商不動產：

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「面對房地產業者們的殷殷期盼，可能是央行覺得『自用放生』應由金管會與銀行第一線執行。至於整體市場，央行覺得『Lesson』還不夠深刻，應還有修正空間所致。」

徐佳馨表示：「不過，央行在新聞稿中仍埋下伏筆，有了換屋族放寬至18個月的前例，日後也可能在非理監事會期間針對特別族群進行放寬。」

信義房屋：

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房市還是會維持盤整格局，換屋族貸款還是相對困難，但首購政策相對支持，自用當道格局不變，年底也是銀行自主實施屆滿1年，到時候政策方向會更清楚。」

關鍵字：央行房市管制沒鬆綁台灣房屋信義房屋中信房屋住商不動產永慶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一次看

央行總裁楊金龍今（18）日理監事會後宣布利率維持不變「連6凍」，同時房市未向外界預期「開水龍頭」，楊金龍自爆授信集中度監管為期2年，面對外界認為央行與行政院、金管會作風不同很勇敢，楊金龍表示，行政院在講說「水龍頭開大一點」，但是「過濾網」也要注意，他認為這是「合適的決定」。

3小時前

央行政策不動如山　房仲：LESSON還不夠「新聞稿埋伏筆」

今（18日）央行召開Q3理監事會議，針對房市按兵不動，水龍頭未進一步打開，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲的看法。

3小時前

搶先反應Fed降息！　美國房貸利率驟降至3年新低

聯準會（Fed）17日宣布降息，在預期降息心理下，美國房貸利率16日便出現大幅下降，30年期固定房貸平均利率驟降至6.13％，創下自2022年底以來新低，引發房市與投資界高度關注。

3小時前

距高鐵10分鐘！台中社宅+1　完工時間曝

台中市南屯區的「春社安居B」日前舉辦動土典禮，據了解這是南屯區的第2處社會住宅，交通和生活機能便利，離台中高鐵站僅須開車10分鐘，預計2029年完工後將為在地提供392戶住宅單元。

4小時前

房市後勢不大妙？專家：下半年預售屋解約、斷頭四起

去年央行啟動第七波信用管制措施以來，房市一夕變天，住商機構據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率（借款人未能按時償還購置住宅貸款的比率）2024年第4季達0.07%，為歷史第2低，台南、高雄微幅增加。

4小時前

央行管制沒鬆綁！　莊孟翰：房市恐現硬著陸

日前政院將新青安排除在《銀行法》72-2條外，讓房市傳出久違的好消息，原本金融圈盛傳央行可望豁免新青安免計入放款集中度，水龍頭才有效開大，不過今（18日）央行理監事會議出爐，此次不降息、不降準，且未鬆綁房市信用管制措施。

4小時前

快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁

中央銀行今（18）日召開2025年第3季理監事會議，一如外界預期確定利率維持連6凍，至於市場關切房市選擇性信用管制，此次央行並未鬆綁。

4小時前

租屋處「瀰漫刺鼻臭味」持續1個月！他抬頭看天花板　見超噁一幕

要找到滿足居住需求和資金適合的房子相當不容易，一名網友表示，住進新租屋處一個月，每次進房都會有種刺鼻的強烈感，才發現房子竟是「三手菸房」，以為天花板、窗戶是因為老舊所以泛黃，其實都是因為抽菸導致，跟房東反映，但對方卻表示已經有清理過，若原PO要再找人清理，不會幫忙出錢。

4小時前

爸幫出900萬頭期款！老婆「1原因」不願分攤家用　網搖頭：賣掉吧

「我想問就算今天沒有買房，難道租房子不用租金嗎？」一名網友發文表示，他和老婆買房時，選了超出預算的房子，所以後來爸爸就幫忙出了900萬元的頭期款，而房子則是買他的名字。只是沒想到，兩人婚後的開銷幾乎由他負責，只要想請老婆幫忙，對方就會提起這件事，「說房子是我的名字，為什麼要幫忙？」貼文曝光後，引起討論。

5小時前

「王品排餐」南部旗艦店房東換人　投資公司1億拿下

高雄最早的「TASTy西堤牛排」中山店開店24年，4年前改裝後，成為南部旗艦店，深受年輕族群與家庭喜愛。根據實登公佈，屋主捨金雞母，7月出現轉手，新買家背景為投資公司，以1億元入手，專家分析，中山路沿線不少撐過疫情的老店，單坪租金約800~1500元。

6小時前

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「1電器」竟是高耗電前10名　..

最新電費「真的只要198元」 ..

租屋正義來了！帥過頭嘆「你要付..

樋口飯糰舊址重招租！　房東月開..

房東見「使用痕跡」要收8000..

現成迪卡儂房東沒誘因　中石化亞..

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產..

不敵大牌競爭　昔「最便宜首輪戲..

繼承6間房、3000萬　21歲..

沈玉琳豪宅單價站6字頭　鄰居長..

ETtoday房產雲

最新新聞more

楊金龍曝放款集中度「原監管2年..

央行政策不動如山　房仲：LES..

搶先反應Fed降息！　美國房貸..

距高鐵10分鐘！台中社宅+1　..

房市後勢不大妙？專家：下半年預..

央行管制沒鬆綁！　莊孟翰：房市..

快訊／央行利率連6凍　房市管制..

租屋處刺鼻臭味持續1個月！他抬..

爸幫出頭期款！老婆1原因不願分..

「王品排餐」南部旗艦店房東換人..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366