央行政策不動如山　房仲：LESSON還不夠「新聞稿埋伏筆」

▲今（18日）央行召開Q3理監事會議，針對房市按兵不動，水龍頭未進一步打開。（圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

今（18日）央行召開Q3理監事會議，針對房市按兵不動，水龍頭未進一步打開，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲的看法。

中信房屋：

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「雖然近期房市交易量大幅下降，但房價仍未出現明顯回調，加上國內經濟景氣尚可，央行暫無降息壓力，房市信用管制短期內也無鬆綁之急迫性。」

莊思敏表示：「央行自去年起，透過不動產放款總量管制及第七波選擇性信用管制，引導市場回歸理性，以達成房市軟著陸，目前政策才初見成效，央行自然不會輕易放寬相關調控，以免再度助長炒作風氣，導致前期努力付諸流水。」

永慶房產集團：

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「川普對等關稅政策於8月正式落地實施，對於國內各產業的影響陸續發酵中，尤其是製造業、傳產為重災區，近期無薪假人數2周內翻倍增長，顯示關稅的影響正要慢慢浮現，內需的零售、餐飲與房市交易也連帶受衝擊，後續房市表現仍需密切關注整體經濟局勢的變化。」

台灣房屋：

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「房貸荒讓金管會鬆綁銀行法的放款天條，對於新青安開綠燈，使外界預期央行應會跟進放鬆房市管制，但央行卻如鐵板一塊，沒有任何調整，讓各界的期望落空。」

張旭嵐表示：「房市的信用資源仍緊縮，等不到活水挹注，所以年底旺季不旺，市場短期內依然會處於『量縮價緩』的築底盤整。」

住商不動產：

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「面對房地產業者們的殷殷期盼，可能是央行覺得『自用放生』應由金管會與銀行第一線執行。至於整體市場，央行覺得『Lesson』還不夠深刻，應還有修正空間所致。」

徐佳馨表示：「不過，央行在新聞稿中仍埋下伏筆，有了換屋族放寬至18個月的前例，日後也可能在非理監事會期間針對特別族群進行放寬。」

信義房屋：

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房市還是會維持盤整格局，換屋族貸款還是相對困難，但首購政策相對支持，自用當道格局不變，年底也是銀行自主實施屆滿1年，到時候政策方向會更清楚。」