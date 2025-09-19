ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房+車雙貸族破9.5萬人創高　人均背債金額達756萬元

▲▼租車,車況,買車,車主,駕駛,二手車,中古車,女用車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲全國同時背負「車貸＋房貸」的人口超過9.5萬人，創下新高。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／台北報導

全國同時背負「車貸＋房貸」的人口超過9.5萬人，創下新高，且人均背債金額達756.6萬元，比同時背負「房貸+信貸」的平均金額還高，顯示養房又養車的壓力山大。

台灣房屋根據聯徵中心最新資料，全台同時揹負房貸、車貸的雙貸族人數超過9.5萬人，人均背債金額高達756.6萬元，都雙雙創下統計以來的新高紀錄，且比房貸加信貸的740.5萬元還高，顯示養房又養車的壓力山大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「近年房價來到相對高點，車價在歷經疫情的飆漲後也來到相對高水位，因此兩項貸款金額年年攀升，而限貸令後現金為王，為求資金靈活度，貸款也都盡量貸好貸滿，也讓房車雙貸族的負債壓力逐年上升。」

張旭嵐指出：「由於房貸與車貸都具有實質擔保品，對放款單位而言較有保障，所以相較於無擔保品抵押的信貸，車貸放款額度相對高。」

此外，車貸的利率條件也比信貸更具優勢。據聯徵中心數據顯示，現今車貸的平均利率介於2~3%，信貸則落在5~8%，在還款年期相當的情況下，車貸融資成本相對低，使有車族更具貸款誘因。

▲▼ 。（表／台灣房屋提供）

▲全台同時揹負房貸、車貸的雙貸族人數及貸款金額統計。（示意圖／台灣房屋提供）

然而，目前承辦車貸業務的單位除了金融行庫，不少消費者是向民間租賃融資公司申辦，而為了加強消費金融安全和管理，金管會今年9月中旬起，分階段納管租賃融資公司，首波納管了13家中大型業者。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，租賃融資公司納管後，未來在放款金額、客戶徵審、業務招攬等方面，都比以往受限，銀行不給貸的「隱性收入族」、「信用瑕疵族」以及「以債養債族」等三類民眾，融資彈性更加限縮。

此外，陳定中表示：「這3類族群在影子銀行浮上檯面後，負債趨於透明化，收支比很有可能進一步惡化，往後不論是申辦房貸還是車貸，恐怕都愈來愈不容易爭取到理想條件。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，除了房貸+車貸，另一種常見的「雙貸族」就是房貸+信貸，「實務上並不是借信貸就代表手頭資金緊張，信貸常被民眾作為一種在投資理財上，取得資金的便利管道，尤其在股市走多頭的時候。」

房+車雙貸族破9.5萬人創高　人均背債金額達756萬元

