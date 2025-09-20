ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

浴室漏水！水電師傅「勸賣了」屋主愣　大票嘆：老公寓就這樣

▲▼衛浴,浴室,浴缸,浴簾,飯店,旅館,洗澡,泡澡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，4年前因為孩子上學、租屋被迫搬家，急著買下一間投資客裝潢好的公寓四樓，鄰居相處也不錯，出門就能搭輕軌。本來生活很便利，然而最近浴室卻開始漏水滲到樓下，找來水電師傅檢查後，對方建議「兩間廁所要重做」，甚至還勸他「乾脆快賣掉換一間或租房」。對此，信義房屋專家表示，老屋漏水是常見問題，屋主可依實際狀況選擇整修或部分改善。

原PO在「買房知識家」表示，4年前因為孩子要上學，房東還突然要賣掉房子，於是急著買了投資客裝潢好的房子。物件在公寓4樓，鄰居人還不錯，外面就可以搭輕軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讓他苦惱的是，最近浴室漏水到樓下，他有找水電師傅測試，對方卻說要2間廁所要重做，還建議房子賣掉換一間，「（師傅說）因為2間廁所要30幾萬⋯⋯他覺得我的公寓很多問題，早ㄧ點脫手，才不會修很多。」原PO也在留言處透露，「有想掛賣去租屋，再慢慢找了。」

貼文一出，網友們紛紛留言，「廁所漏水就找人修好，繼續住，不需要為了這個去換房子」、「出租也得把兩間廁所重做好才能出租，不然漏水一樣要處理」、「要賣掉也得跟買方說清楚，別心存僥倖隱瞞」、「老公寓就是這樣，問題會一個一個出現。」

還有網友提供替代做法，「現在有一體式廁所，總金額可能比重做還低，可以參考看看」、「我們之前漏水，後來抓漏師傅處理就好了，住起來也舒服」。也有人提到實際情況，「就算要賣，民法規定賣方有5年物之瑕疵擔保責任，如果沒處理好，買方遇到問題還是會回頭找你。」

對於這種狀況，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則建議，老屋漏水是常見問題，屋主要先確認是否為管線或防水層的問題，再依實際狀況選擇整修或部分改善。他提醒，「若經濟許可，將漏水修繕完成再出售，才能避免後續糾紛；若打算持有自住，也建議徹底處理，否則長期滲水會影響結構與生活品質。」

關鍵字：漏水問題老屋維修投資房屋房屋瑕疵抓漏師傅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

七期建商搶灘新興重劃區　推低門檻住宅磁吸首購客

近年來，知名建商卻紛紛將戰線擴張至四期、五期、中科、北屯、潭子與太平等地，專家指出，台中消費者對於品牌的認同度非常高，幾乎每一案在當地都創下新高價，在價格上也有一定的支撐力。

1小時前

新莊副都心現每坪85萬新案　代銷：天花板還沒到

新莊副都心新案單價85萬元，是否成為區域短期的房價天花板？代銷業者認為，房價除取決於地段，還有基地條件與產品規劃，新莊副都心9字頭即將出現。此外，在地房仲認為，副都心機能多元，房價對比於新店、永和來看，委屈了。

3小時前

果粉傻眼！　「分期買iPhone」房貸額度縮水100萬

蘋果推出新一代iPhone 17系列，已於19日上市，不少果粉都期待換新機，有民眾自曝，朋友買iPhone 16，選擇以信用卡零利率分期付款，卻在申請房屋貸款時，因分期導致最後核准額度比預期少100萬元，引發熱議。

7小時前

捷運三鶯延伸線拍板　桃園房仲：助1區人口平衡

日前桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」拍板，從LB12鶯桃福德站一路延伸到八德，最終與八德大湳的捷運綠線G04站交會。信義房屋在地房仲表示，延伸線將讓八德生活圈與新北正式串聯，此外目前八德移入人口大多集中於擴大重劃區，此線也將有助八德人口平衡。

9小時前

房價時光機回到3年前！　14期泓瑞「洲際之森」免擔心買貴

近期台中房市歷經信貸緊縮、買氣降溫，但對於真正具備地段優勢與產品實力的建案，市場仍展現強大支撐力。特別是北屯14期重劃區，不僅率領「新北屯」發展利基，更串聯74號快速道路與生活圈，在交通、商圈、學區、公園等條件齊備下，是許多置產、首購、換屋族的首選。

9/19 17:00

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸　海悅發5點聲明澄清

拿下「台北市議會舊址地上權」開發案的金毓泰公司，涉入銀行詐貸一事。海悅發表5大聲明，並強調：「此為金毓泰前經營團隊之不法行為，與海悅暨旗下子公司完全無涉。」

9/19 16:02

考量稅務「左手換右手」　南屯老牌汽旅9.9億交易

台中市南屯區老牌汽車旅館「緣橋汽車旅館」出現交易，且每坪成交180萬元，換算總價超過9.9億元，不過實際查詢，該筆交易為原地主移轉給自家人設立的法人，專家認為應是稅務考量。

9/19 15:32

房貸水龍頭微鬆綁　台中房市遇「水塔沒水」

全台房市在交屋潮壓力下，近期出現一波「脫手潮」，其中，台中市場受挫頗深，東森房屋太平中山加盟店店東林俊亨就說：「水龍頭開了，但水塔沒水」，以目前市況來說，難以真正帶動成交。

9/19 13:00

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍賺　康是美店面卻慘淪賠售

板橋「浮洲合宜住宅」A2區陸續解禁，今年住宅轉手都是翻倍賺起跳，甚至有戶別大賺180%。不過，該社區店面當初就不計入購買優惠，如今轉手甚至出現賠售慘況。

9/19 12:00

高科技商辦＋水岸住宅雙軌並進　新店「河岸繁星」微型城市成形

緊鄰寶高的榮工舊工業區，因政府主導的「河岸繁星計畫」轉型蛻變，結合住宅、研發與便捷機能，讓新店東側不只是產業基地，更描繪出水岸綠意、創意共生的宜居宜業新風貌。

9/19 11:48

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

果粉傻眼！　「分期買iPhon..

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍..

沈玉琳豪宅單價站6字頭　鄰居長..

爸幫出頭期款！老婆1原因不願分..

馬桶坐墊千萬別用衛生紙擦拭　專..

「資產千萬卻不買房？」他曝原因

租屋處刺鼻臭味持續1個月！他抬..

租屋正義來了！帥過頭嘆「你要付..

捷運三鶯延伸線拍板　桃園房仲：..

房市後勢不大妙？專家：下半年預..

ETtoday房產雲

最新新聞more

七期建商搶灘新興重劃區　推低門..

新莊副都心現每坪85萬新案　代..

果粉傻眼！　「分期買iPhon..

捷運三鶯延伸線拍板　桃園房仲：..

房價時光機回到3年前！　14期..

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸..

考量稅務「左手換右手」　南屯老..

房貸水龍頭微鬆綁　台中房市遇「..

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍..

河岸繁星啟動！新店微型城市成形

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366