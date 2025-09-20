浴室漏水！水電師傅「勸賣了」屋主愣　大票嘆：老公寓就這樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，4年前因為孩子上學、租屋被迫搬家，急著買下一間投資客裝潢好的公寓四樓，鄰居相處也不錯，出門就能搭輕軌。本來生活很便利，然而最近浴室卻開始漏水滲到樓下，找來水電師傅檢查後，對方建議「兩間廁所要重做」，甚至還勸他「乾脆快賣掉換一間或租房」。對此，信義房屋專家表示，老屋漏水是常見問題，屋主可依實際狀況選擇整修或部分改善。

原PO在「買房知識家」表示，4年前因為孩子要上學，房東還突然要賣掉房子，於是急著買了投資客裝潢好的房子。物件在公寓4樓，鄰居人還不錯，外面就可以搭輕軌。

讓他苦惱的是，最近浴室漏水到樓下，他有找水電師傅測試，對方卻說要2間廁所要重做，還建議房子賣掉換一間，「（師傅說）因為2間廁所要30幾萬⋯⋯他覺得我的公寓很多問題，早ㄧ點脫手，才不會修很多。」原PO也在留言處透露，「有想掛賣去租屋，再慢慢找了。」

貼文一出，網友們紛紛留言，「廁所漏水就找人修好，繼續住，不需要為了這個去換房子」、「出租也得把兩間廁所重做好才能出租，不然漏水一樣要處理」、「要賣掉也得跟買方說清楚，別心存僥倖隱瞞」、「老公寓就是這樣，問題會一個一個出現。」

還有網友提供替代做法，「現在有一體式廁所，總金額可能比重做還低，可以參考看看」、「我們之前漏水，後來抓漏師傅處理就好了，住起來也舒服」。也有人提到實際情況，「就算要賣，民法規定賣方有5年物之瑕疵擔保責任，如果沒處理好，買方遇到問題還是會回頭找你。」

對於這種狀況，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則建議，老屋漏水是常見問題，屋主要先確認是否為管線或防水層的問題，再依實際狀況選擇整修或部分改善。他提醒，「若經濟許可，將漏水修繕完成再出售，才能避免後續糾紛；若打算持有自住，也建議徹底處理，否則長期滲水會影響結構與生活品質。」